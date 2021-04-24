شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل تراجعاً في إصابات كورونا لليوم الرابع على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (رويترز)

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 5962 شخصاً مصابين بمرض كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة الجمعة، أي أقل بواقع 19 مريضاً عن اليوم السابق، لكن الرقم لا يزال عند مستوى مرتفع للغاية، فيما تستعد البلاد للخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها للمرة الثالثة.

وانخفض العدد الإجمالي للمصابين بكوفيد-19 في المستشفيات لليوم الرابع على التوالي بواقع 196 إلى 30438. كما سجلت فرنسا 32340 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بزيادة قدرها 4.15 في المئة مقارنة بيوم الجمعة الماضي، وهي أدنى زيادة أسبوعية منذ منتصف مارس/آذار.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس الخميس، إنه يبدو أن البلاد تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من التفشي. وأضاف: «البلاد سترفع القيود المفروضة على التنقلات الداخلية اعتباراً من الثالث من مايو/ أيار ولكن حظر التجول من السابعة مساء سيظل سارياً لحين السيطرة على الوباء».