شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع الإمارات للطاقة النظيفة.. استراتيجية للتنمية المستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطو الإمارات خطوات متواصلة، لتعزيز استدامة الطاقة النظيفة، وتسريع خطط التحول المناخي عبر عديد من المبادرات والاستراتيجيات الهادفة، كما أنها اتخذت خطوات مُبكرة ومتواصلة نحو الاستعداد لوداع آخر قطرة نفط، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، حيث تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وستستثمر الدولة 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد الدولة.

ومن منطلق تأثير قطاع الطاقة في ملف تحدي المناخ، فقد اعتمدت الإمارات العديد من المشروعات العملاقة التي تؤهلها للوصول قبل غيرها من دول المنطقة إلى مواءمة المعايير العالمية ذات الصلة.

و رغم أن الإمارات تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة «أوبك»، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تملك ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة بالعالم، تتضمن محطة براكة للطاقة النووية النظيفة، ومشروع نور أبوظبي، بالإضافة إلى «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

نور أبوظبي

بدأ مشروع نور أبوظبي، وهو أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، التشغيل التجاري في أبريل 2019، ويقع المشروع في سويحان في أبوظبي، وينتج المشروع ما يقرب من 1.2 جيجاواط من الطاقة التي يمكن أن تغطي الطلب اللازم ل 90 ألف شخص، يتيح المشروع زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، ويقلل من الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، ما يؤدي إلى تخفيض بصمة الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 200000 سيارة عن الطريق.

قدرات المحطة

تنتج «نور أبوظبي»الطاقة الكهربائية من الشمس، وتم بناء المحطة بكلفة 871.1 مليون دولار، وتتكون المحطة من أكثر من 3.2 مليون لوح شمسي، على مساحة 8 كيلومترات مربعة، وحققت كلفة إنتاج الكيلوات ساعة رقماً قياسياً للتعريفات الأكثر تنافسية في العالم.

وارتفعت حصة الطاقة الشمسية بأبوظبي بعد افتتاح وتشغيل محطة نور أبوظبي في عام 2019، بطاقة إنتاجية قدرها 1177 ميجاوات، بما يعادل نحو 7.5% من إجمالي الطاقة الإنتاجية المركبة بالإمارة.

وتجري المخططات على أن يزداد إجمالي الطاقة الكهروضوئية الشمسية، التي توفرها إمارة أبوظبي، إلى نحو 3.3 غيجاواط بحلول عام 2022.

ومنذ بدء عملياتها التجارية، بلغ صافي إنتاج المحطة من الطاقة الشمسية 2000 جيجاوات/ساعة ما يعادل توفير الكهرباء لحوالي 66 ألف منزل، ووصل معدل الكفاءة من حيث توفر الطاقة إلى 93%.

كما سجلت المحطة (404,835) ساعة عمل دون إصابات، الأمر الذي يؤكد التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المعتمدة عالمياً.

وجرى استكمال الأعمال الإنشائية في محطة نور أبوظبي بعد 20 شهراً من وضع حجر الأساس، حيث عمل في المشروع أكثر من 2900 شخص، ومن المتوقع أن تسهم المحطة في تمكين إمارة أبوظبي من زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة وتقليل استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.

ويعتبر مشروع محطة نور أبوظبي باكورة المشاريع المستقبلية المهمة التي تنفذها شركة مياه وكهرباء الإمارات باستخدام التكنولوجيا المستدامة، وهو علامة فارقة في تحول قطاع الطاقة.

وتماشياً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تعمل الشركة على تطبيق استراتيجية طموحة تهدف لتأمين 50% من احتياجات الطاقة في أبوظبي من الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مع العمل على حد انبعاثات الكربون من أنظمتها بنسبة تتجاوز 70% مقارنة بعام 2015.

مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

تهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، إلى تنويع مصادر الطاقة في الإمارة وتوفير 25% من الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، و75% بحلول عام 2050.

تتضمن الاستراتيجية 5 مسارات رئيسية: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة. وتندرج تحت مسار البنية التحتية مبادرات مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد بطاقة تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها في المجمع 1013 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية.

الإعلان عن المشروع

في يناير 2012، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وتم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع بقدرة 13 ميجاوات في 22 أكتوبر 2013. وتستخدم المحطة أكثر من 152 ألف لوح كهروضوئي متصلة ب 13 محولاً في مبان عاكسة تحول الجهد إلى33 كيلوفولت، وتنتج نحو 28 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء سنوياً، تسهم في تخفيض أكثر من 15 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

في 20 مارس 2017، تم تدشين المرحلة الثانية من المجمع بقدرة 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتنتج المرحلة الثانية من المجمع 200 ميجاوات توفر الطاقة النظيفة لنحو 50 ألف مسكن في دبي، وتسهم في تخفيض 214 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً، وتضمنت هذه المرحلة تركيب 2.3 مليون لوح كهروضوئي على مساحة 4.5 كيلومتر مربع. وحصلت الهيئة على أدنى سعر عالمي بلغ 5.6 سنت دولار لكل كيلووات في الساعة للمرحلة الثانية من المجمع وقت إطلاق المناقصة.

في يونيو 2016، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن فوز الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) بمناقصة تنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 800 ميجاوات بنظام المنتج المستقل.

في 16 سبتمبر 2017، أعلن عن المرحلة الرابعة من المجمع، وتمت ترسية المشروع على الائتلاف الذي يضم كل من «أكوا باور» السعودية و«صندوق طريق الحرير» بالتعاون مع«شنغهاي إلكتريك» الصينية كمقاول رئيس، حيث تقدم التحالف بأقل سعر كلفة عالمي للطاقة بلغ 7.3 سنت أمريكي للكيلووات ساعة.

المرحلة الخامسة

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي مؤخراً،عن إصدار تقديم طلبات التأهيل للمطورين المؤهلين لبناء وتشغيل مشروع المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل.

محطات براكة السلمية

وبرزت الطاقة النووية كخيار استراتيجي وأمثل لدولة الإمارات، حيث إنها تستخدم تكنولوجيا آمنة وصديقة للبيئة وموثوقة، من هنا برز الدور الريادي لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تعمل على تطويرها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حيث أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية بين مختلف القطاعات في دولة الإمارات، إلى جانب دعمها لمحركات التنمية الشاملة.

لقد وضعت دولة الإمارات الاستدامة وحماية البيئة كأحد أهم أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، منذ البداية، حيث تقوم محطات براكة للطاقة النووية السلمية، حجر الأساس للبرنامج، بدور محوري في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم جهود دولة الإمارات في الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقية باريس الخاصة بالتغير المناخي، حيث كانت الدولة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون التي توقع هذه الاتفاقية.

ووضعت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 هدفاً مهماً يتمثل بإنتاج 50% من الكهرباء في الدولة من مصادر صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث تقوم محطات براكة بدور مهم للغاية في تحقيق هذا الهدف.

وبرزت أهمية محطات براكة في ظل التوقعات العالمية بازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية هذا العام بمعدل 3%، وهو ما يؤكد ضرورة الاعتماد على مصادر الكهرباء الصديقة للبيئة، لتمكين دول العالم من الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقية باريس الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي خفض حرارة الكرة الأرضية بما يصل إلى درجتين.

وفي هذا الإطار، ستحد محطات براكة الأربع فور تشغيلها، من انبعاثات كربونية بأكثر من إجمالي الانبعاثات ل 122 دولة مجتمعة، حيث ستحد المحطات من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرقات دولة الإمارات كل عام، وهو ما يعني تحييد الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع النقل بأكمله في الدولة.

هذه المساهمة تجعل محطات براكة أكبر مسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بين كافة القطاعات في دولة الإمارات، حيث ستنتج المحطات 5600 ميجاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، وهو ما يغطي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية.

وعلى هذا الأساس، تعد محطات براكة حلاً موثوقاً لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ودعم جهود دولة الإمارات في هذا المجال،.

التغير المناخي

وصدّقت الإمارات في عام 2005 على بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لتصبح من أول البلدان الرئيسية المنتجة للنفط التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية،وشاركت البلاد في تنفيذ 14 مشروعاً بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة.

مدن مستدامة

وبالتوازي مع هذه الجهود، أطلقت دولة الإمارات عدداً من المدن القائمة على التصميم العمراني الذكي والمستدام، مثل مصدر، وأبوظبي المستدامة، ودبي المستدامة، والمدينة المستدامة الشارقة.