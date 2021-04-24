شكرا لقرائتكم خبر عن محمـد بـن راشــد: إلهي لا تتخــلَّ عني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر وسم #ومضات_رمضانية، على حسابه في «إنستجرام»، شريطاً مصوراً لمناجاة شعرية لسموه، ابتهل فيها إلى الله تعالى ألّا يتخلّى عنه.

حملت الأبيات الشعرية، التي شارك فيها سموه متابعيه، نفحات إيمانية، والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ومعاني وصوراً روحانية لمهبط الوحي في مكة المكرمة والاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وجنوده المطيعين.

طفت وسعيت وبكى في الليل ولهاني

قلبه إذا يقال الله أكبر إيليني

فيض من النور حيّاني وأحياني

يا خالق النور إنته بس تهديني

وقفت والليل يشهد طول حرماني

أنظر لحالي إلهي لا تخليني

في مهبط الوحي والتنزيل فاجاني

شعور ما ينوصف مازال يشجيني

كأنه أمامي محمد خير عدناني

وحوله الصحابه جنوده والمطيعيني