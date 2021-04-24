شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يخطف الموسيقار المصري خالد الأمير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

توفي الموسيقار المصري المعروف خالد الأمير، الجمعة، عن عمر ناهز الـ80 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان هاني شاكر، وفاة الراحل، على موقع «فيسبوك»، قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى بمزيد الحزن والأسى والألم، وفاة صديق عمري ورفيق دربي الفنان والموسيقار الكبير خالد الأمير الذي وافته المنية، رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته، وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان».

وتدهورت حالة الموسيقار الشهير، عقب إصابته بفيروس كورونا، ما استدعى دخوله إلى أحد المستشفيات، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي في الفترة الأخيرة. وفي بدايته، عمل الراحل ضابطاً في الجيش عقب تخرجه في الكلية الحربية في 1956، ليترك الجيش بعد أن اعتمد في الإذاعة مطرباً وملحناً.

وقدم الموسيقار الراحل أعمالاً موسيقية للعديد من الأفلام والمسرحيات. ولحن للعديد من مطربي ومطربات عصره، أبرزهم شادية وفايزة أحمد وسعاد محمد، وميادة الحناوي. ويحسب له الفضل في اكتشاف الفنان هاني شاكر الذي لحن له عدة أغنيات.