شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أرسنال يهدي إيفرتون فوزه الأول منذ ربع قرن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (أ ف ب)

تسبب الحارس الألماني بيرند لينو،في سقوط فريقه أرسنال على أرضه أمام إيفرتون للمرة الأولى منذ 1996، حين أهدى الضيوف هدف الفوز 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبدا إيفرتون في طريقه للتعادل الرابع توالياً، ما كان سيقضي إلى حد كبير على آماله بالمشاركة القارية الموسم المقبل، لكن لينو أهداه الفوز الأول في ملعب «المدفعجية» منذ 20 يناير/كانون الثاني 1996 (2-1) حين أخطأ في التعامل مع عرضية للبرازيلي ريتشارليسون فحول الكرة في شباكه (76).

وبهذا الفوز الأول لإيفرتون في آخر ست مراحل، رفع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة فقط، خلف جاره اللدود ليفربول حامل اللقب الذي يلتقي السبت ضيفه نيوكاسل.

لكن لا يزال أمام إيفرتون الذي كان متصدراً للدوري في أوائل الموسم قبل تراجع نتائجه، اختبارات صعبة في المراحل الخمس الأخيرة، أبرزها ضد وست هام الخامس في المرحلة الخامسة والثلاثين، ومانشستر سيتي المتصدر في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

أما بالنسبة لأرسنال الذي مني بهزيمته الثالثة عشرة هذا الموسم، وبات مهدداً حتى بفقدان مركزه التاسع لصالح ليدز وأستون فيلا، بعدما تجمد رصيده عند 46 نقطة، فالأمل الوحيد لفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا هو الفوز بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ما سيمنحه بطاقة العودة إلى دوري الأبطال، إلا أن المهمة ليست سهلة، لأنه يواجه فياريال الإسباني الذي يلتقي النادي اللندني ذهاباً الخميس في «لا سيراميكا».