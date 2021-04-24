شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات عطاء وحماية في مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: جيهان شعيب

أكد حضور المجلس الرمضاني الذي استضافه الإعلامي والمستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن الدولة تعاملت باحترافية غير مسبوقة مع جائحة «كورونا»، عبر أجهزتها المختلفة، وكان دورها من الريادة في تقديم العون والمساندة لجميع الدول المتضررة، رغم أن الوباء عم الأجواء كافة، ولم يفرق بين أي من الدول، عبر منظومة الدولة التشريعية، والقضائية المتكاملة.

تحدث الحضور في الجلسة التي التزموا فيها بالإجراءات الوقائية، وأدارها المحامي علي مصبّح، عن أدوار الدولة المختلفة خلال الأزمة، من التشريعي، والصحي، والإعلامي، والاجتماعي، والوقائي، وقال الدكتور الشريف إن الدولة دائماً سباقة، وصاحبة دور ريادي في الأعمال التطوعية، والإنسانية، ومنها المبادرة الأخيرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم 100 مليون وجبة، لإطعام المحتاجين في 30 دولة في شهر رمضان، من غانا غرباً، حتى باكستان شرقاً، بما فيها العالم العربي، والرقم ينطوي على دلالة بأن الدولة صاحبة بصمة أولى في هذه الأعمال، وتنافس عالمياً في مضمار العمل الإنساني، ولا توازيها فيه أخرى، فضلاً عن مواجهتها الجائحة بوعي وحكمة مشهودة، حيث أظهرت الجائحة الرؤى بعيدة المدى للقيادة الحكيمة، حيث تعمل لما بعد مرحلة النفط، وفي ذلك قول صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «نحن جالسون نفكر كيف سنحتفل بتصدير آخر برميل نفط»، وهذا يدل على أن هناك خطة، عدا ذلك فالدولة لم تقصر في مساعدة دول العالم في الأزمة، سواء بالمعدات، والأغذية، وحتى اللقاحات، أوغيرها، بما يدل على قيمة إمارات الخير، وتأثيرها الكبير في العالم.

اطمئنان جمعي

ودعا المحامي علي مصبّح، المستشار القانوني زايد الشامسي، إلى التحدث عن التدابير الوقائية التي أقرتها الدولة، وما قدمته للدول الخارجية، فقال: حلّت الجائحة فجأة، واتخذ العالم على إثرها إجراءات لم يكن يتوقعها، مع ما أصابه من توتر، إلى درجة أن طالب كبار السياسيين شعوب بلدانهم بالاستعداد لوداع أصدقائهم وأحبائهم، مقابل دول أخرى لم توفر كمامات لمواطنيها، وأخرى واجهت أزمات مختلفة، أما في الإمارات فلم نشعر بأي من ذلك، لأن قيادتنا قالت الغذاء والدواء خط أحمر، ما أدى للشعور باطمئنان جمعي، لم يشعر به أحد في الدول الخارجية، فضلاً عن إقرار الدولة مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية، التي عكست نجاحها الكبير في إدارة الأزمة، في الوقت الذي لم تستطع ذلك دول كثير، حيث أغلقت جهاتها كافة، ونحن لم نغلق مطاراتنا أو مؤسساتنا مثلها، وكانت هذه الدول تتعامل بشكل عام كأنها في انتظار الموت، بينما استطعنا تجاوز الأزمة.

لا باب مغلق

انتقلت الكلمة للدكتور سالم المعمري، عن دور خط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين، وتضحياتهم خلال الأزمة، واستعداد غرف الطوارئ لاستقبال المصابين، فاستعرض مضامين رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، التي طرحها مع بداية الأزمة، واحتوت على عشر نقاط. لافتاً إلى أن الدولة سارعت فور إعلان الصين عن وجود فيروس كورونا، إلى إقرار مجموعة من التدابير، منها عمل استشعار حراري في المطارات، لتكون في ذلك من أولى الدول. كما كانت من أكثرها في عدد المتطوعين في جميع الجهات، من الراغبين في مواجهة الفيروس، وفق استراتيجية وضعتها إمارات العز، والوعي.

حصن منيع

وأثنى المحامي محمد عبدالله آل رضا، على خط الدفاع الأول لاستبسال أفراده في أداء مهامهم، قائلاً: قبل الجائحة كانت الشرطة برجالها في الطليعة، ومع حلولها ظهرت معادن أفراد المهن الأخرى، الذين كانوا الحصن المنيع في الدفاع عن المجتمع، حيث عملت الكوادر الطبية على ابتكار حلول لتقييد الوباء، ومن ضمنها العلاج بالخلايا الجذعية، حيث الإمارات كانت تبتكر الحلول، والعلاجات قبل تفكير الدول الأخرى في مجرد اللقاح، كما تكفلت الدولة بعلاج الحالات الحرجة للمواطنين، والمقيمين، وحتى الزائرين، فضلاً عن حرصها على رعاية ذوي المتوفين ب«كورونا»، من منظور إنساني صحي بحت.

عادات مؤجلة

ثم تحدث زايد الشامسي، عن العادات والتقاليد التي امتنع عنها الناس بحكم التوجيهات خلال الأزمة، فقال: السلام على أصحابنا، والزيارات الأسرية، وغيرها، كانت من عاداتنا، ولكن لوعي الشعب، وصدق الحكومة معه، استجاب للتوجيهات، وتقبل بصدر رحب تغيير بعض العادات، وربما إرجاءها إلى حين زوال البلاء، فيما شعوب كثيرة لم تتقبل التغيير، ومنها الشعب الأمريكي الذي رفض ارتداء الكمامات، بل وأقام حفلات «كورونا»، فضلاً عن ذلك، مع الأزمة جاءت تشريعات سريعة للحد من التصرفات الخطأ، حيث أصبح هناك ضابط تشريعي، وعقابي من الدولة، وهنا قال علي مصبح: طاعة ولي الأمر من الأهم في نجاح الدولة في تخطي الجائحة، لاسيما مع التشريعات، والأنظمة القضائية التي سايرت مرحلة الحظر من دون أي إخلال.

مجهودات شاملة

وأشاد المحامي محمد عبدالله، بأسبقية الدولة في توفير أنواع عدة من اللقاح، إلى جانب تبرعها باللقاحات لدول كثيرة، فقال د. سالم المعمري: الدولة قدمت دعم 50 مليار درهم للمتضررين في المشاريع الصغيرة، لدعم الاقتصاد، إلى جانب تخفيض الرسوم، وغيرها، فيما جميع الأنشطة قائمة كما كان معداً لها قبيل الجائحة، لاسيما إكسبو، حيث افتتاحه أضحى جاهزاً، فيما ختم المحامي علي مصبح الجلسة قائلاً: 500 ألف سائح دخلوا الدولة في رأس السنة، واليوم نرفع القبعة لها على المجهودات الشاملة كافة التي بذلتها وتبذلها، ونفتخر بها، لتصديها لكل الصعاب. وستظل الإمارات دوماً في المركز الأول.

التقاضي عن بعد

أكدت المحامية إيمان الرفاعي، أن الدولة أثبتت أن جميع دوائرها، ومؤسساتها، وهيئاتها، يمكنها وبنجاح تام، العمل عن بُعد، ومن ذلك التقاضي عن بُعد، الذي كان موجوداً، والجميع مهيّأون له، قبيل الجائحة، لذا وحين عمل به، لم تكن هناك صعوبة، أو عرقلة، وسارت الأمور بيسر. فأكد علي مصبح ذلك بقوله: اليوم وفي ضوء العمل عن بُعد، أستطيع أن أترافع في أية محكمة في الدولة بسهولة، فالنظام الإلكتروني اختصر كثيراً من الوقت، فضلاً عن حضورنا مؤتمرات عن طريق برنامج «زووم»، والحقيقة فأصحاب السمو شيوخ الدولة، كانوا ومنذ بداية الأزمة يسيّرون الأمور عن طريق التطبيق، وبحق لقد جعلتنا «كورونا» نقدم أفضل ما لدينا، عدا ذلك ولو تحدثنا عن الجانب الإعلامي لوجدنا أنه قام بدور كبير في الجائحة، بتوصيل المعلومات، وعرض المجريات والمستجدات، وبث رسائل توعية. وهنا قالت المحامية نادية عبدالرزاق: أثبتت الدولة كفاءتها واستعدادها لإدارة الجائحة، وكان هناك تلاحم بين القيادة ومواطني الدولة. وكان كلما تسلل اليأس نسبياً إلينا، طلّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ليبث الاطمئنان والتفاؤل.

فيما كان الدور الإعلامي بارزاً في نشر التوعية بكل ما يتعلق بالجائحة، عبر الإحاطات الإعلامية والمتحدثين الرسميين فيها، وغيرها، واقتصادياً تبنت الدولة عدداً من البرامج لدعم الاقتصاد، الذي لم يتضرر كثيراً فيها، فكل الحمد لله على نعمة الإمارات.

