شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع طغيان دعم التعافي على صعود وتيرة الإصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع النفط عند التسوية، الجمعة، مدعوما ببيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة وأوروبا، مع أن زيادة في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الهند لا تزال تضغط على الأسعار.

وزاد خام برنت عند التسوية 43 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 65.83 دولار للبرميل، وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا أو 1.1 بالمئة ليبلغ 62.11 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، هبط كلا الخامين القياسيين نحو واحد بالمئة بسبب عودة وتيرة الإصابات للزيادة في الهند واليابان، ثالث ورابع أكبر مستوردين للنفط في العالم.

وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش آند أسوسيتس في جالين بإلينوي «يأتي ثبات الأسعار هذا في أعقاب تقدم قوي للأسعار على مدار أربعة أشهر كان متوقعا إلى حد كبير بدعم التقدم الأمريكي على صعيد اللقاحات الذي دفع إلى بعض التعديلات بالرفع في توقعات الطلب العالمي خلال هذا العام».

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر أبريل تعافيا أقوى من المتوقع وبدأ المزيد من الدول الأوروبية في تخفيف إجراءات الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا. وقالت فرنسا إن المدارس ستفتح أبوابها يوم الاثنين.

وتضاف البيانات الأمريكية إلى التوقعات المتفائلة، وذلك في الوقت الذي انخفض فيه عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى في 13 شهرا الأسبوع الماضي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأمريكية قلصت عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى منذ مارس، إذ انخفض عدد المنصات واحدة إلى 438 هذا الأسبوع.

(رويترز)