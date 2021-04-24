شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تصعد بدعم بيانات اقتصادية قوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، مما دفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى قرب مستوى مرتفع غير مسبوق عند الإغلاق، وذلك بعد سلطت بيانات نشاط المصانع ومبيعات المنازل الجديدة الضوء على ازدهار اقتصادي، في حين صعدت أسهم التكنولوجيا بدعم توقعات لتقارير نتائج أعمال قوية الأسبوع المقبل.

وكانت جميع القطاعات الرئيسية على ستاندرد آند بورز 500 البالغ عددها 11 مرتفعة، وقادت أسهم التكنولوجيا والأسهم المالية المكاسب.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.66 بالمئة إلى 34040.28 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 1.08 بالمئة إلى 4179.73 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.43 بالمئة إلى 14016.06 نقطة.

تسارع نشاط قطاع التصنيع

تقدم نشاط المصانع الأمريكية في أوائل إبريل، لكن المصنعين يعانون على نحو متزايد للحصول على المواد الخام ومدخلات أخرى؛ إذ أدت إعادة فتح الاقتصاد إلى ازدهار الطلب المحلي.

وقالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت، الجمعة إن القراءة الأولية لمؤشرها لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الأمريكي زادت إلى 60.6 في النصف الأول من الشهر الجاري وهي أعلى قراءة منذ بدأت السلسلة في مايو 2007 وتأتي عقب قراءة نهائية عند 59.1 في مارس.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 60.5 في أوائل إبريل. وأي قراءة فوق مستوى الخمسين يشير إلى النمو في أنشطة التصنيع التي تشكل 11.9 في المئة من الاقتصاد الأمريكي.

وامتد التحسن في النشاط إلى قطاع الخدمات، الذي تأثر بشكل أكبر بالجائحة. وقفزت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لقطاع الخدمات إلى 63.1 وهي الأعلى منذ بدء السلسلة في أكتوبر 2009، من قراءة نهائية عند 60.4.

انتعاش يفوق التوقعات لمبيعات المنازل الجديدة

انتعشت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة بأكثر من المتوقع في مارس، مدعومة على الأرجح بالنقص الحاد في المنازل التي كانت مملوكة سابقاً في السوق.

وقالت وزارة التجارة، الجمعة إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 20.7 في المئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 1.021 مليون وحدة الشهر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نسبة صغيرة من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، إلى وتيرة عند 886 ألف وحدة في مارس.

(رويترز)