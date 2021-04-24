شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: عودة الطيران الروسى لمصر يؤكد التعاون الجيد بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حزب حماة الوطن، بقرار استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا، بما فى ذلك مطارات الغردقة وشرم الشيخ.

وقال الحزب، في بيان له، إن هذا القرار الذى صدر خلال الاتصال الهاتفى الذى جرى اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، يمثل نقطة انطلاق جديدة لمسار العلاقات المصرية الروسية، خاصة تنشيط حركة السياحة بين البلدين.

وأوضح الحزب، أن هذا القرار يبعث برسالة هامة لصالح مصر واستقرار أمنها، ويكشف عن مدى الثقة الروسية فى الإجراءات المصرية التى مهدت لصدور هذا القرار.

وقال الحزب: هذا الاتفاق جاء بعد التعاون الناجح بين الجانبين فى هذا الإطار، وبناء على ما توفره وزارة الطيران المدنى من الدعم الكامل للمطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

وأضاف الحزب، أن أجهزة الدولة دأبت على مواصلة التحدى للوصول إلى أعلى درجات التأمين للمطارات المصرية، الأمر الذى أدى إلى موافقة القيادة الروسية على عودة الطيران من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة بعد توقف دام لسنوات، الأمر الذى سيستتبعه نشاط كبير فى حركة الطيران وازدياد توافد الوفود السياحية، كما يؤدى إلى تنشيط السياحة إلى مصر التى تعتبر من الأعمدة الأساسية فى الدخل القومى المصرى.

ووجه الحزب، الشكر لكل الأجهزة المصرية التى ساهمت فى صدور القرار الروسى بعد فترة توقف لحركة الطيران بين البلدين.