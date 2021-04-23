شكرا لقرائتكم خبر عن رفع القيود في 21 يونيو.. بريطانيا: سيطرنا على الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده باتت تسيطر على جائحة كورونا مع انخفاض أعداد الحالات، وإطلاق حملات اللقاح، مضيفًا أن بلاده ملتزمة بخطة حذرة لتخفيف قيود الإغلاق.

وقال رئيس الوزراء البريطاني جونسون في تصريح له أمس، إن بلاده تسيطر على الوضع، مؤكداً أن الأمور أفضل مما كانت عليه.

وأضاف جونسون، أنه يتعين الالتزام والحذر للمضي قدماً وفقاً لخطوات خارطة الطريق والسيطرة على الجائحة, موضحاً أن المرحلة التالية من إعادة الفتح ستبدأ في 17 مايو، على أن ترفع كافة القيود في 21 يونيو.