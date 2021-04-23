شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد الوفيات بسبب وباء كورونا في آخر حصيلة يومية خلال الـ24 ساعة الأخيرة في تونس 107 لأول مرة منذ ظهور الوباء في البلاد.

وأصبح إجمالي عدد الوفيات في آخر تحديث لوزارة الصحة اليوم الجمعة 10170 بجانب 296 ألف و343 مصابا من بينهم 246 ألف تلقوا العلاج من المرض.

والوضع الوبائي في تونس ما يزال دقيقا في ظل التفشي السريع للفيروس

والسلالة البريطانية المتحورة والأعداد المتزايدة للإصابات اليومية، حيث

سجلت آخر حصيلة يومية ليوم أمس الخميس 2205 اصابة.

وباتت أغلب أقسام مرضى كوفيد في المستشفيات في مستوى طاقة استيعابها

القصوى في ظل مخاوف من انهيار النظام الصحي، وفق ما أعلن عنه مسؤولون في لجنة مكافحة فيروس كورونا.

وبلغ عدد من تلقوا اللقاح المضاد للفيروس حتى يوم أمس قرابة 280 ألف شخص مع نسق بطيء لحملة التطعيم، حيث وضعت الحكومة هدفا لتلقيح ثلاثة ملايين شخص مع نهاية يونيو لكن سيكون من الصعب الوصول الى نصف هذا العدد

مع النسق الحالي للحملة.