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السعودية: شروط وإجراءات جديدة للسفر

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، رئيس لجنة عبد العزيز الدعيلج عن ربط بيانات رحالات المسافرين بالحالة الصحية للمسافر عبر تطبيق "توكلنا".
وأشار الدعيلج إلى إبلاغ كافة شركات الطيران العاملة في المملكة بضرورة سرعة ربط بيانات رحالات المسافرين في تطبيق "توكلنا"، على أن "يقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة على المسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق (محصّن) أو (لم تثبت إصابته)، اعتبارا من أمس الخميس".

وشدد على شركات الطيران منح المسافرين على نظام الحجوزات آلية إبلاغ المسافرين من خلال الرسائل النصية بإلغاء حجوزاتهم في حال كانت حالتهم الصحية مختلفة عن الحالات المذكورة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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