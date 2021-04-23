أمريكا تحذر رعاياها مع اشتعال المواجهات بالقدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحت السفارة الأمريكية في إسرائيل رعاياها في مدينة القدس بـ"اليقظة" مع تصاعد الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وفي محيط المسجد الأقصى، نظم آلاف الفلسطينيين وقفة احتجاجية تنديدا باعتداءات الشرطة والمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في القدس منذ بداية شهر رمضان.



وبالتزامن مع الوقفة، شهد المسجد الأقصى تدفق المزيد من المصلين، إذ قدرت أعداد من أدوا صلاة العشاء والتراويح بالمسجد بأكثر من 75 ألفا؛ وهو أكبر عدد من المصلين يتواجد بالمسجد منذ بداية شهر رمضان.

واعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقته ”الخليج 365” تسجيل 6 إصابات خلال مواجهات مع قوات الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة بالقدس، مشيرا إلى نقل 2 من المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات وعلاج باقي الإصابات ميدانيا.

ومن جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية توسع رقعة الاحتجاجات الفلسطينية، اليوم، لتشمل بلدة سلوان في القدس ومدخل مدينة بيت لحم جنوب مدينة القدس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، الجمعة، اعتقال 52 فلسطينيا مساء الخميس وفجر الجمعة، وإصابة 20 شرطيا بجروح طفيفة خلال مواجهات في القدس.

وفي حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، تظاهر العشرات من الفلسطينيين ونشطاء السلام الإسرائيليين احتجاجا على ممارسات الشرطة الإسرائيلية وأوامر اخلاء منازل فلسطينية في الحي لصالح مستوطنين أصدرتها محاكم إسرائيلية.

تحذير أمريكي

إلى ذلك، أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرا لرعاياها لتوخي اليقظة أثناء تواجدهم في القدس الشرقية.

وقالت السفارة في التحذير الذي تلقته ”الخليج 365”: "كانت هناك زيادة ملحوظة في الاحتجاجات وأعمال العنف في القدس بالقرب من البلدة القديمة ووسط المدينة وأجزاء من شمال وشرق القدس".

وأضافت: "تشمل حوادث العنف الأخيرة أعمال تخريب، ورشق الحجارة والزجاج، وإحراق المركبات، والاعتداء على المارة".

وتابعت: "يمكن أن تستمر الاحتجاجات وأعمال العنف، وبعضها يحدث دون سابق إنذار".

وأشارت السفارة الأمريكية الى أنها "تشجع المواطنين الأمريكيين بشدة على البقاء يقظين واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني، حيث تحدث الحوادث الأمنية غالبًا دون سابق إنذار".





وقفة حاشدة بالمسجد الأقصى

ونظم آلاف الفلسطينيين وقفة في ساحات المسجد الأقصى، قبيل صلاة العشاء، الجمعة، ورفعوا علما فلسطينيا وهتفوا "بالروج بالدم نفديك يا أقصى"، و"على القدس رايحين شهداء بالملايين".

وانتهت الوقفة دون اشتباك مع الشرطة الإسرائيلية التي تواجد العشرات من عناصرها في محيط البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان تلقته ”الخليج 365” إن أكثر من 75 ألف فلسطينيا ادوا صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى.

رقعة المواجهات



وأعلنت الشرطة الإسرائيلية توسع المواجهات الى مناطق أبعد من القدس القديمة، وقالت في بيان: " قام أفراد شرطة الحدود بتفريق عشرات الفلسطينيين الذين قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة نحو قوات شرطة الحدود وأفراد الامن العاملين في مدخل مدينة بيت لحم".

وأضافت: "رد أفراد الشرطة باستخدام وسائل لتفريق الحشد وعاد الهدوء إلى المكان". كما أضافت: "اندلعت مواجهات بمشاركة مئات المشتبهين في منطقة قلنديا" في شمالي مدينة القدس.

ولفتت الشرطة أيضا إلى وقوع مواجهات في بلدة سلوان في مدينة القدس الشرقية.

وقالت: "يشهد المكان مظاهرات عنيفة واعتداء على أفراد الشرطة وإلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية وإصابة حارس أمن بحجر في رأسه، ونقله لتلقي العلاج الطبي".

وأضافت: "استخدمت القوات وسائل لتفريق الحشد، وتم القبض حتى الآن على مشتبهَين وبدأت التحقيقات معهم".