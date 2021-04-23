صافرات إنذار في تجمع إسرائيلي قريب من غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في تجمع إسرائيلي في غلاف قطاع غزة في إشارة إلى إمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب تلقته ”الخليج 365”: "تم إطلاق صافرات الإنذار في منطقة كيسوفيم في غلاف غزة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الأمر قيد الفحص.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق قذائف صاروخية.

وتزامن إطلاق صافرات الإنذار مع تصاعد الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس.

لاحقا، أعلن الجيش الاسرائيلي، في بيان، أنه "عقب بلاغ الإنذار ، تم تحديد ثلاث عمليات إطلاق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية."

واضاف أن مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت عملية إطلاق واحدة. وسقطت قذيفتان في منطقة السياج.

وفي إطار تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، أصيب 105 فلسطينيين في مواجهات مع الشرطة ومستوطنين إسرائيليين في مدينة القدس الشرقية، استمرت حتى فجر اليوم الجمعة.

بالمقابل أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت أكثر من 50 فلسطينيا في هذه المواجهات التي تركزت في محيط البلدة القديمة.

ووصف مراقبون المواجهات بأنها الأعنف التي تشهدها المدينة منذ عدة سنوات.

