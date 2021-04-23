"الاختيار 2".. الشهيد مبروك "قاهر الإخوان" يثير فخر المصريين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "المهم أن تبقى مصر، مهما كان الثمن، حتى ولو كان الثمن أرواحنا جميعًا"، جملة طالما رددها الشهيد البطل محمد مبروك.

مبروك هو الضابط بقطاع الأمن الوطني المصري، خلال فترة حكم تنظيم الإخوان، وقال جملته المؤثرة بعد إدراكه أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل التنظيم.

الشهيد محمد مبروك، الذي اغتالته يد الإرهاب في 18 نوفمبر 2013، أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) الخميس، وخلال اليومين الماضيين، بعد أن سلطت حلقات مسلسل "الاختيار 2" ، الضوء على الشهيد مبروك الذي لعب دوره في المسلسل الفنان إياد نصار.

وتدور أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولته الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، في الفترة ما بعد عام 2013، ويرصد بطولات الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.

ووصف الشهيد مبروك بـ"قاهر الإخوان" بعد أن أحبط مخططات التنظيم، وساهمت تحرياته في الكشف عن قيادات التنظيم والقبض عليهم عقب ثورة 30 يونيو 2013.

حلقة الخميس من مسلسل الاختيار 2، وثقت حادث استشهاد ضابط الأمن الوطني (إياد نصار) الذي اغتالته يد الإرهاب في 18 نوفمبر 2013، أثناء مروره بالسيارة التي يستقلها بشارع نجاتي في حي مدينة نصر، حيث أطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه مما أدى إلى استشهاده.

كما جسدت نفس الحلقة، استقبال أصدقاء الشهيد مبروك وزوجته، نبأ اغتياله على يد العناصر الإرهابية، قبل أيام من شهادته في المحكمة بقضية تخابر محمد مرسى، حيث وضع الإرهابيين خطة بمساعدة ضباط المرور الخائن محمد عويس، والذى جسد دوره الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف.

وأظهرت الحلقة أيضا مشاهد حقيقية من الجنازة العسكرية للشهيد محمد مبروك.





"مبروك" يتصدر ترند مصر

وفور انتهاء حلقة الخميس، تصدر اسم ضابط الأمن الوطني الراحل، وأبطال المسلسل، قائمة الأكثر ترددا عبر موقع تويتر، فيما تداول رواد الموقع صورا الراحل الحقيقية، وصور الضابط الخائن محمد عويس الذي سهل عملية اغتياله.

كما تداولوا على نطاق واسع، مشاهد عديدة مؤثرة من حلقة المسلسل الخميس.

وكتب أكثر من مشارك على تويتر وفيس بوك كلمات مؤثرة، جاءت على لسان الضابط زكريا صديق الشهيد مبروك، فور علمه بخبر استشهاد الأخير، وأبرزها: "مع كل واحد بيروح من أصحابنا وزمايلنا بحس ان فيه حتة من روحنا بتطفي مع موته الحتة دي بقى كبيرة صغير حسب معرفتك بيه .. مبروك طفى حتة كبيرة اوي وهو ماشي ".

ومن الجمل الأخرى المنتشرة "معنديش ولا صورة معاه، لو أعرف إن أنا وهو مش هنتقابل تاني كنت أتصورت معاه كتير".

أدمى القلوب

وعقب انتهاء حلقة الخميس من المسلسل، عقب رجل الأعمال الملياردير المصري نجيب ساويرس، قائلا عبر حسابه على فيس بوك : "عمرى ما زعلت على حد مقابلتوش ومعرفوش شخصيا مثل زعلى يوم استشهاد الشهيد محمد مبروك.. الله يرحمه .. حلقة الاختيار النهارده قلبت علينا المواجع".

كما حملت تغريدة الكاتب الصحفي جمال رائف، نفس المضمون، وقال إن "حلقة الاختيار اليوم أدمت القلوب".

وأردف :"اللهم بردا وسلاما علي أسر الشهداء، اللهم أنزل على قلوب أبناءهم وآباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم سكينة تريح القلوب وتستكين بها الروح .. الاختيار وطن فطوبي لشهداء اختاروا مصر".

وغرد المشارك إسلام عثمان عبر تويتر: الشهيد البطل محمد مبروك الشاهد الوحيد بقضيه تخابر "مرسي وجماعته على الدولة المصرية.. رحمك الله يا بطل".

تحريات قادت الإخوان للمحاكمة

واعتبرت التحريات التي باشرها الشهيد محمد مبروك، ركيزة في قضية التخابر التي تم تقديم قيادات الإخوان الإرهابية إلى المحاكمة بناء عليها.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الشهيد مبروك، قد حرر في مذكرة تحرياته في 9 يناير 2011، اجتماع بحضور قيادات الإخوان للتنسيق لأحداث العنف التي وقعت بعد أحداث ثورة 25 يناير.

وفى قضية التخابر والتي كان يعاد فيها محاكمة 23 متهما من قيادات الإخوان، والتي كانت تنظرها دائرة الإرهاب المنعقدة بطرة، بتاريخ 19 نوفمبر 2017، فضت المحكمة حرزا عبارة عن مظروف بنى بداخله محضر تحريات الشهيد مبروك مؤرخ 9 يناير 2011، ومثبت به أنه ورد إليه معلومات من مصادره السرية بقيام قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد بديع بعقد عدة لقاءات بمقر التنظيم بالمنيل.

وأضاف المحضر: "وخلال الاجتماع تمت دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين بتنظيم تظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011 بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وملائمة ذلك بتدخل عناصر الجماعة وكوادرها ومشاركتها في التظاهرات، وتوجهات التنظيم الدولي الإخواني الذي يستهدف إشاعة الفوضى في البلاد، وفقا لما ذكره موقع اليوم السابع.

وتابع: "أنه تمكن من رصد تكليف من الإخواني محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد المشرف على القسم السياسي للهيكل التنظيم الإخوانى لكل من الإخوانيين محمد الكتاتني ومتولي صلاح عبد المقصود، للسفر إلى دولة تركيا ولقاء الهارب "أحمد عبد العاطي" في دولة تركيا لبحث إمكانية استثمار الجماعة للأحداث المتوقعة في البلاد واستغلالها بما يخدم الجماعة.

وخلال محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام الحدود"، أكدت النيابة في مرافعتها أن المقدم محمد مبروك استصدر إذنا من النيابة العامة لتسجيل مكالمات مرسي وأحمد عبد العاطي، والتي أظهرت معرفتهما بما كان سيحدث من شغب بالتزامن مع أحداث يناير.