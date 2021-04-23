الرئيس الفرنسي يؤكد أن بلاده "لن تستسلم أمام الإرهاب"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة أن بلاده لن تستسلم أو تتنازل عن شيء في معركتها ضد "الإرهاب".

وقال ماكرون عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن "الشرطية ستيفاني قتلت في دائرة شرطة (رامبوييه) على أراضي (إيفلين) التي سبق أن شهدت أحداثا أليمة" معربا عن تضامنه مع عائلة الشرطية.

من جهته وصف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الحادث بأنه "تصرف همجي وجبان إلى أقصى حد".

واكد كاستيكس عبر حسابه الرسمي في (تويتر) تصميم بلاده على محاربة "الإرهاب" بجميع أشكاله.

بدورها أعلنت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب أنها تتولى التحقيق في حادثة قتل الشرطية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان أعلن في وقت سابق اليوم مقتل شرطية في هجوم بسكين بمدينة (رامبوييه) قرب العاصمة باريس بينما قتل المهاجم بعدما أصيب بطلقات نارية أطلقها شرطي.