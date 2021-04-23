شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعلن عشرة أيام عطلة في روسيا لاحتواء كوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، على مقترح من وكالة الصحة في البلاد؛ لإجازة رسمية مدتها عشرة أيام في مايو/ أيار المقبل، لوقف تفشي جائحة كوفيد-19.

وقال بوتين خلال لقاء متلفز رداً على طلب من رئيسة وكالة الصحة الروسية آنا بابوفا التي اعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه كبح انتشار الوباء: «إذا كنت تعتقدين أن ذلك ضرورياً، فسأوقع المرسوم اليوم بشأن هذه العطلة الرسمية».

وأوضحت بوبوفا أن الإجازة التي ستستمر من 1 إلى 11 مايو/ أيار جزء من المساعي؛ للحد من الوقت الذي يقضيه الروس على متن وسائل النقل العام، وتعرّضهم للفيروس.

ويصادف الأول من مايو عيد العمال؛ وهو عطلة رسمية، كما هو الحال بالنسبة للتاسع من الشهر نفسه، عندما تحتفل روسيا بانتصارها في الحرب العالمية الثانية. ورفعت ورسيا أغلب القيود في أنحاء البلاد، بينما اعتمدت على لقاحها «سبوتنيك-في» للتعامل مع الموجة الجديدة من الإصابات.