شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يغرق مستشفيات الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - (أ ف ب)

أطلقت مستشفيات الهند مناشدات عاجلة للحصول على الأكسجين، الجمعة، مع بلوغ أزمة «كوفيد 19» في البلاد مستويات مروعة.

وسجّلت الهند، الجمعة، أكثر من 330 ألف إصابة جديدة، و2000 وفاة، خلال يوم واحد، بينما دقّت المنشآت الصحية ناقوس الخطر حيال نقص إمدادات الأكسجين للمرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفّس. وكتبت إحدى كبرى المستشفيات الخاصة في نيودلهي على تويتر: «نداء استغاثة.. هناك إمدادات أكسجين لأقل من ساعة في مستشفى ماكس سمارت وماكس ساكيت». وأضافت: «يحتاج أكثر من 700 مريض تم استقبالهم إلى مساعدة فورية».

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ثلاثة اجتماعات أزمة لمناقشة إمدادات الأكسجين ومدى توافر الأدوية الأساسية. وتفاقمت المأساة مع مصرع 13 مصاباً بـ«كوفيد 19» في بومباي إثر اندلاع حريق في المستشفى حيث كانوا يتلقون العلاج، في آخر حلقة ضمن سلسلة الحرائق التي تشهدها منشآت الهند الصحية.

وشددت العديد من مناطق البلاد حالياً القيود، حيث فرضت العاصمة إغلاقاً، فيما تم حظر جميع الخدمات غير الأساسية في ماهاراشترا. وأما ولاية أوتار براديش التي تعد 240 مليون نسمة، فستفرض إغلاقاً في عطلة نهاية الأسبوع. كما أغلقت دول أخرى حدودها أمام الهند خوفاً من النسخة الجديدة من الفيروس.