شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة الوضع الكارثي.. جوتيريس يحض زعماء لبنان على تشكيل حكومة دون تأخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - أ ف ب

حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، في تقرير سلمه إلى مجلس الأمن، الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة «دون مزيد من التأخير»، محذراً من تداعيات الشلل السياسي في البلاد، التي تواجه «وضعاً كارثياً»، وطلب من ميليشيات «حزب الله» الامتناع عن أي نشاط عسكري.

وشدّد جوتيريس في الوثيقة، على أنه «حان الوقت ليتحمل الزعماء اللبنانيون مسؤولياتهم، ويشكلون حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لتلبية حاجات الشعب اللبناني، وتطلعاته على وجه السرعة».

وأضاف: «إن الإحباط من الشلل السياسي والأزمة الاقتصادية يتجلى بالفعل في التظاهرات، ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف ويهدد استقرار البلاد». وتابع: «في مواجهة هذا اليأس، أحثّ الزعماء اللبنانيين على العمل لمصلحة الشعب اللبناني ومواجهة الوضع الكارثي الذي يعيشه البلد بشكل فعال، ودون مزيد من التأخير».

وحول قضية انفجار مرفأ بيروت، قال جوتيريس إنه «من الأهمية بمكان إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت وفقاً لمطالب الشعب اللبناني بالمحاسبة».

وجدد في تقريره دعوة «حزب الله والأطراف الأخرى المعنية إلى عدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه».

وأضاف أن «انتشار الأسلحة خارج سيطرة الدولة مقروناً بوجود ميليشيات مسلحة، يواصل تقويض الأمن والاستقرار في لبنان».

ولفت إلى أن «احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية لا يزال مصدر قلق بالغ».

وتغرق النخبة السياسية اللبنانية في مفاوضات مطوّلة حول توزيع الحقائب الوزارية، بعد أكثر من ثمانية أشهر على الانفجار في مرفأ بيروت الذي خلف أكثر من 200 قتيل.