رئيس وزراء كندا يتلقى أول جرعة من لقاح أسترا زينيكا

أوتاوا - (رويترز)

تلقى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الجمعة الجرعة الأولى من لقاح أسترا زينيكا للتحصين ضد «كوفيد-19» في صيدلية بأوتاوا، وقال للصحفيين «أنا سعيد للغاية» وهو يتلقى الحقنة.

وبعد أن وقف أمام كاميرات القنوات التلفزيونية والمصورين لالتقاط صوره، شاهد زوجته صوفي وهي تتلقى أيضاً جرعتها الأولى. وكانت قد لحقت بصوفي إصابة خفيفة بفيروس كورونا في بداية الجائحة العام الماضي.