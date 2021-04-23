اخبار العالم

رئيس وزراء كندا يتلقى أول جرعة من لقاح أسترا زينيكا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كندا يتلقى أول جرعة من لقاح أسترا زينيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

23 أبريل 2021

23:16 مساء

قراءة دقيقة واحدة

أوتاوا - (رويترز)
تلقى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الجمعة الجرعة الأولى من لقاح أسترا زينيكا للتحصين ضد «كوفيد-19» في صيدلية بأوتاوا، وقال للصحفيين «أنا سعيد للغاية» وهو يتلقى الحقنة.
وبعد أن وقف أمام كاميرات القنوات التلفزيونية والمصورين لالتقاط صوره، شاهد زوجته صوفي وهي تتلقى أيضاً جرعتها الأولى. وكانت قد لحقت بصوفي إصابة خفيفة بفيروس في بداية الجائحة العام الماضي.

المزيد من الملف

عناوين متفرقة

قد يعجبك ايضا

https://tinyurl.com/ydjeguuz

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا