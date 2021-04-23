ليكون الفن مرآة الحياة

أليس الإنتاج الفني محكوماً، ولو معنوياً، بمقاييس بيئتين، إحداهما أربعمئة مليون عربي، والأخرى فضاءات عالمية علوماً ومعارف وفنوناً؟ نتناول الشق الأخير من خلال طرح المحور كالتالي: إذا كان الفن يتطور، من حيث الشكل والأسلوب والتقنية والرؤية، فهل يجب أن يواكب ذلك، تطور الإنتاج الفني متمثلاً في تطور فكر المنتج وجميع مراحل أدائه؟

لكن يبدو أن هذا الكلام ليس له أذن صاغية عند قوم الإنتاج التلفزيوني. النتائج بليغة جلية. أما عن «الفن السابع»، فهو في النومة السابعة. بقي أن هذا البحث ليس سهلاً، فلعل تخبط مستويات الأعمال الفنية، هو تعبير في اللاوعي عن أصناف أخرى من التخبط التنموي والتعثر الحضاري أشد تعقيداً.

لا شعورياً ينصرف الذهن إلى مثاليات النماذج التي يحلّق فيها تجاوب الفنون والعلوم، تناغم الإنتاج الفني والتقانات الحديثة العليا، في الفيلم المتألق «بين النجوم». إذا كان هذا الحلم التكاملي بعيد المنال، فإن تجربة إيجاد جسور بين الأوساط الفنية والعلماء والخبراء ستكون لها انعكاسات إيجابية على العملية الإنتاجية كاملة.

علينا أن ندرك من ذلك أن هبوط الفن في العالم العربي ناجم عن أن الفنون والعلوم والمعارف تعيش حالة أرخبيل جزر منفصلة، كانتونات منعزلة. من الغفلة الثقافية أن تكون المسلسلات بعيدة من علوم النفس والاجتماع والاقتصاد ومجالات التقدم العلمي والتقانة. من السطحية الفكرية أن تكون الموسيقى بمنأى عن الرياضيات والفيزياء والفلسفة والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية. موضوع الفن أكبر بكثير من أن نُقزِّمه في بوتقة التسلية العابرة. اختزال رسالة الفن في الترفيه الآني الزائل، حكم عليه بالتتفيه الذي هو أسوأ من الإعدام. حين تُمسي الكوميديا تهريجاً والإثارة اصطياداً للمشاهدين، فإن البرهان قاطع على أن الفكر غائب، وأن الإبداع ليست له روافد ثرّة ثرية، وأن الخيال ينابيعه ناضبة، وأن الحركة النقدية لا وجود لها، وأن اللازمة الثقافية التي يجب أن تردد صوتاً وصدى في أوساط الفن هي: مدّوا الجسور بين جزر الفنون والعلوم والمعارف؛ لأن الآفة الثقافية القاضية، هي أن يكون الفنانون بلا علوم، والعلماء بلا فنون، والمفكرون بلا ذوق فني وتجليات علمية.

لزوم ما يلزم: النتيجة التوافقية: الدماغ كله رياضيات وفيزياء طاقة، ومنها ينتج العلوم والفنون والمعارف.

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