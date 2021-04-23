«الليلة الكبيرة».. روح مصر

د. حسن مدن

خصص د. حسن يوسف طه ما مجموعه 75 صفحة من كتابه «جماليات الإبداع عند صلاح جاهين»، أي نحو ثلث الكتاب الواقع في 242 صفحة من القطع الصغير، والذي نشرته سلسلة «كتاب الهلال»، للعمل الشعري والغنائي الخالد «الليلة الكبيرة»، الذي كتب جاهين كلماته، فيما لحّنه المبدع الكبير، هو الآخر، سيّد مكاوي.

لا وجاهة هنا للسؤال: لماذا خصص المؤلف ثلث كتابه لهذا العمل بالذات، وهو يسلط التجربة على إبداع وحياة صلاح جاهين الثرية؟ ليس لأنه، إضافة إلى «الرباعيات»، يعدّ من أهم وأجمل ما كتبه جاهين فقط، وإنما لأن هذا العمل بمثابة بنية شعرية، موسيقية، غنائية، تمثيلية متكاملة، تضافرت في إبداعها جهود عمالقة إبداع في الشعر والفن في مصر، فإضافة إلى جاهين كاتب النص، وسيد مكاوي مؤلف اللحن، هناك المخرج الكبير صلاح السقا، ومصمم العرائس الفنان ناجي شاكر.

وعادة ما يُشكّل شهر رمضان المبارك مناسبة لاستعادة هذا العمل الرائع، وثيق الصلة لا بالذاكرة الفنية والشعبية في مصر فقط، وإنما لارتباطه بطقس الموالد المتوارث فيها، حتى إن اسم العمل، أي «الليلة الكبيرة»، مأخوذ من طقس هذه الموالد، وحسب كتاب حسن يوسف طه المشار إليه، فإن من أشهر الموالد في مصر: موالد سيدنا الحسين، السيدة زينب، السيدة عائشة، والسيد البدوي، ويستمر المولد عادة عدة أيام، ويختتم بليلة أخيرة تعدّ بمثابة تتويج للاحتفالات، لذلك عُرفت ب«الليلة الكبيرة».

وحرص صلاح جاهين في كتابته لكلمات الأوبريت على تجسيد ما هي عليه الأغاني الشعبية التي تقدّم في المولد عادة، من طقوس، وما تتضمنه من حكم ودعوات للعمل الخيّر، وتؤدى مثل هذه الأغاني، أو الأناشيد فيما يشبه الطقس الصوفي، خاصة «مع ارتفاع صوت المطرب الشعبي بالموال».

بدوره، قال سيد مكاوي في أكثر من لقاء معه إن اللحن الذي وضعه ل«الليلة الكبيرة» كان خلاصة تجربته الشخصية هو، حيث شغف بحضور الموالد الشعبية في صباه وشبابه، وتشرّب منها، وبعمق، الروح الشعبية المصرية، وتمثّلها، وتجلت، لاحقاً، في مختلف أعماله، ولكنها وجدت تجلّيها الأكبر في هذا العمل بالذات، الذي ما زال، رغم مرور عقود طويلة على وضعه، يبعث في نفوسنا البهجة، مذكّراً إيّانا، نحن المصابين بالحنين، بزمن إبداعي أكثر صدقاً وأصالة، وبما كان يُبذل من جهود دؤوبة وصبورة في إبداع الفن وصناعته، قبل أن تشيع السهولة والخفة والنزوع الاستهلاكي، الأقرب إلى السلق السريع، والأبعد ما يكون عن التأني والتجويد.

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