شكرا لقرائتكم خبر عن رادوفان: استمتعت بنهائي تكتيكي بين شباب الأهلي والنصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

وصف المدير الفني السابق للمنتخب الصربي رادوفان كورسيتش، زيارته إلى الإمارات التي امتدت 10 أيام، شاهد خلالها نهائي كأس الخليج العربي بين النصر وشباب الأهلي في 9 إبريل/ نيسان الحالي، بالإيجابية.

اعترف المدرب الصربي بأنها «رحلة عمل» إلى الإمارات، وكانت فرصة من أجل الإطلاع على التطور الكبير وجمالية المدن التي زارها في الدولة مع عدد من الأصدقاء، كما تسنى له متابعة المباراة النهائية لمسابقة كأس الخليج العربي بين شباب الأهلي والنصر التي انتهت بفوز الأول بركلات الترجيح.

ويرفض المدرب الصربي الكشف عن تفاصيل «العمل» الذي يمكن أن يحظى به في الدولة، سواء كان الأمر على مستوى المنتخبات الوطنية، أو حتى على صعيد أحد أندية دوري الخليج العربي، قبل أن يختصر النقاش حول هذا الأمر قائلاً «دعنا ننتظر.. لا نريد التحدث عن أمور لا تزال في بدايتها.. لا أخفي سراً أنني عقدت مباحثات وجلست مع المسؤولين، وقريباً سيكون هناك أخبار جيدة».

وعاد رادوفان ليقدم ل«الخليج الرياضي» رؤيته الفنية لما شاهده في نهائي كأس الخليج العربي، قائلاً «كما كان متوقعاً، وكسائر المباريات النهائية، هناك ضغوط كبيرة تقع على اللاعبين، لكني كمدرب استمتعت بالأداء التكتيكي للفريقين، على حد سواء، ربما كان هناك أفضلية للفريق الأزرق في الجزء الأول، حتى طرد المدافع (ليما) الذي شكل نقطة التحول في المباراة».

وعن الأصدقاء الصرب في ملاعبنا قال «مرّ على دوري الإمارات العديد من المدربين، سواء من صربيا، أو كرواتيا، وهذا مؤشر إيجابي على أن هناك قناعة وتجانس ما بين فكر مدربينا وعقلية اللاعبين، وهذا مؤشر على التقارب في الرؤية والرغبة في النجاح».

وقال «المدرب الصربي دائماً ما يرغب في النجاح، وأن يضع الفريق تحت الضغط، وما يميز الفرق التي تولى قيادتها مدربين من صربيا أن أغلبيتها كانت فرق حظيت بالإشادة والثناء خاصة على مستوى الانضباط التكتيكي، ويمكن لك أن تعود إلى الإحصاءات والتجارب».

وعن موقف منتخب بلاده الذي تولى قيادته من قبل، وفرصة المنتخب في التأهل إلى مونديال 2022 أوضح قائلاً «الحسم في تحديد هوية المتأهل عن المجموعة سيكون من خلال المواجهة الأخيرة التي ستلعب مع المنتخب البرتغالي، التنافس بين صربيا والبرتغال سيتواصل، والحسم سيكون في المباراة الأخيرة، حول من سيتأهل مباشرة إلى قطر».

ومضى يقول «في السنوات الأخيرة كانت صربيا حاضرة في التصفيات، ربما حصلت بعض التفاصيل أو العقبات، لكن لم يكن المنتخب الصربي بعيداً عن حلبة التنافس، اليوم لدينا جيل قادر على تحقيق الحلم الكبير من وجهة نظري».

وتطرق المدرب الصربي إلى وضعية «النجوم» في كرة بلاده، فكان النقاش عن تجربة يوفيتش مع ريال مدريد مطولاً حين قال :لوكا واحدا من أفضل اللاعبين في العالم على مستوى التواجد في المربع، يجب على بعض المدربين منح اللاعبين الثقة والفرصة كاملة، خاصة حين يكون التحول سريعاً من دوري إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى.

وبدا المدرب على ثقة كبيرة بأن رحلة يوفيتش في ريال مدريد لا يمكن الحكم عليها، لتحديد قدرات اللاعبين.

وعن تألق فلانوفيتش مع فيورنتينا هذا الموسم أوضح رادوفان قائلا «هو مهاجم يرغب كل مدرب أن يتواجد في تشكيلته، طويل وقوي وسريع، كما أنه متميز على مستوى التكنيك، وهذا ما يمنح اللاعب أفضلية على لاعبين آخرين بنفس المواصفات، وقريباً قد يصبح حديث العالم في الإعلام خاصة أن عيون كبار الأندية الأوروبية بدأت تتجه إليه».