شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي : سنخوض مباراة الفرصة الأخيرة أمام أجمك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

يخوض شباب الأهلي مواجهة مصيرية أمام نظيره أجمك الأوزبكي، في الحادية عشرة من مساء اليوم السبت لحساب المجموعة الأولى، بحثاً عن الثأر بعد خسارته 1-2 أمام نفس الفريق في الجولة الثالثة، وإحياء آماله بالمنافسة على المركز الثاني.

ويملك شباب الأهلي نقطة واحدة من 3 مباريات، مقابل 7 نقاط للهلال السعودي، و4 لأجمك واستقلال دوشنبه.

من جهته، قال مهدي علي مدرب شباب الأهلي إن المباراة «صعبة ومصيرية»، ولا يوجد بديل سوى الفوز لإحياء الأمل بالتأهل».

واعترف مهدي أن المنافسة على المركز الأول أصبحت صعبة، وقال«حظوظنا بالتأهل قائمة، لذلك فإن الفوز وحده هو من يحيي منافستنا على البطاقة الثانية للمجموعة».

وقال عن الهزيمتين الأخيرتين« قدمنا مستويات جيدة في المباريات الماضية وصنعنا العديد من الفرص، لكن لم نوفق في استغلالها».