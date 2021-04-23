شكرا لقرائتكم خبر عن شـباب الأهـلي بطـل دوري 21 سـنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم شباب الأهلي لقب دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، قبل جولة على ختام المنافسة، بفوزه على مضيفه الوصل 2-1 في الجولة 25، لينجح في حسم اللقب الأول في تاريخه، مستفيداً من تعثر منافسه العين، بالتعادل 2-2 أمام ضيفه الجزيرة ضمن الجولة ذاتها.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 55 نقطة مقابل 50 للعين قبل جولة من ختام البطولة.

وانتظر شباب الأهلي حتى الشوط الثاني لينجح في تسجيل هدفين أمام الوصل، عن طريق محمد المدني في الدقيقتين 63 و67، قبل أن يسجل الوصل هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء للبديل شهاب لشكري في الدقيقة 89، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 55 نقطة ليحسم اللقب قبل مباراته في الجولة الأخيرة أمام ضيفه النصر.

وشهدت بقية مواجهات الجولة، خسارة الشارقة «الثالث» أمام عجمان 1-2، وتعادل اتحاد كلباء «الرابع» مع حتا 1-1، وتفوق النصر على الوحدة «الخامس» بنتيجة 1-0، فيما تفوق بني ياس على الظفرة 7-1، والفجيرة على خورفكان 2-1.