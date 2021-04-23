شكرا لقرائتكم خبر عن صدفة توقع بـ«زير نساء» واعد 35 امرأة في وقت واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «زير نساء».. لقب حاز عليه شاب ياباني، ضرب رقماً قياسياً في الاحتيال العاطفي، بعدما تمكن من مواعدة 35 امرأة في الوقت نفسه، ووعدهن بالزواج، من دون أن يساورهن الشك في أمره، بعدما أقنع كل واحدة منهن أنها الوحيدة في حياته، للحصول على أموال وهدايا، لكن صدفة غريبة أوقعت به.

وكشفت التحقيقات أن الشاب المحتال تاكاشي مياجاوا، ذي الـ39 عاماً، الذي يعمل في شركة تسويق، اعتاد مواعدة عشرات النساء في الوقت نفسه، وإيهامهن بالزواج، بغرض الحصول على هدايا وبطاقات عيد ميلاده باستمرار على مدار السنة، حسب ما نشرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وحرص مياجاوا الذي يعمل بدوام جزئي ولا يملك مسكناً ثابتاً على أخبار ضحاياه من السيدات على مواعيد مختلفة لعيد ميلاده، طوال الشهر، إذ ذكرت واحدة منهن عمرها 47 عاماً، أنه أخبرها بأن عيد ميلاده هو 22 من فبراير/ شباط،، بينما قالت أخرى عمرها 40 عاماً، أنه أخبرها أن ذلك في يوليو/ تموز. وذكرت فتاة أخرى عمرها 35 عاماً، إنه أخبرها أن عيد ميلاده في أبريل. بينما كان عيد ميلاده الحقيقي في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونجحت خطة مياجاوا الشيطانية، وتحصل من الضحايا عبر وعود الزواج، على مبالغ قدرها 100000 ين ياباني كانت تأتي كهدايا عيد الميلاد.

وقادت الصدقة إلى الإيقاع بالمحتال العاطفي، بعدما شكلت مجموعة من النساء «جمعية الضحايا» على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واكتشفن أنهن على علاقة بنفس الشخص، بعد تداول صورته، وأبلغن الشرطة التي ألقت القبض عليه وبدأت التحقيق معه.