شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" بالبرلمان تناقش مشروع قانون علاوة العاملين بالدولة.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعين يوم الثلاثاء القادم لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

كما تعقد اللجنة 4 اجتماعات على مدار يومى الأحد والاثنين، بواقع اجتماعين في اليوم، لنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط الوظائف العامة أو الاستمرار فيها.