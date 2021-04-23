النائب محمود القط: عودة الطيران بين مصر وروسيا استكمال للشراكة الاستراتيجية

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا هى إحدى خطوات استكمال الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى أطلقها الرئيسان أثناء زيارة الرئيس السيسى لموسكو عام 2018.

وأضاف محمود القط فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن رفع أى حظر عن الطيران بين الدولتين ثقة كبيرة فيما تقوم به المطارات المصرية والروسية من اتباع المعايير الدولية فى إجراءات السلامة والأمن وأيضا الإجراءات الاحترازية فى ظل التعايش مع كورونا ويعزز الاستثمار بين البلدين، متابعا: "فالطيران المدنى وسيلة للترابط والاتصال بين الدول بجانب الفوائد السياحية التى أهمها تسهيل وصول الأفواج السياحية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة فهذا القرار سيسهل التبادل التجارى بين البلدين ويعبر عن ثقل الدولتين الإقليمى والدولى وسيساهم فى استكمال أطر التعاون بينهما".

يذكر أن الرئيس السيسى تلقى صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون فى قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما فى ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين فى هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

وأعرب الرئيس من جانبه بالترحيب باستئناف حركة الطيران بين البلدين معرباً عن التطلع أن يمثل ذلك القرار قوة دفع فعالة فى اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز من حركة الافراد والوفود السياحية المتبادلة بينهما.