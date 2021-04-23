شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان" النواب تزور سجن المرج العمومى غدا للوقوف على أحوال السجناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، سلسلة من الزيارات إلى السجون المصرية، حيث تستهل زياراتها غدًا السبت 24 ابريل بسجن المرج العمومى.

وتستهدف الزيارة الوقوف على أحوال السجناء وتفقد أوجه الرعاية المقدمة لهم، فى ظل تطبيق السياسة العقابية الحديثة التى تهدف لتأهيلهم ودمجهم مع المجتمع وكذلك أوضاعهم المعيشية والصحية لنقل صورة حقيقية عن الرعاية المقدمة لهم.