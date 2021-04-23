فرنسا تعلن عن تسجيل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 32 ألفا و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة أن عدد حالات الوفاة جراء كورونا في المستشفيات الفرنسية ارتفع إلى 76 ألفا و285 حالة.

وأضافت "سكاي نيوز" أن 5962 مريض بكورونا لا يزالون في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات في فرنسا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء جان كاستكس أمس الخميس إن ذروة الموجة الثالثة تبدو الآن وكأنها "وراءنا".

وأضاف كاستكس أن فرنسا سترفع قيود السفر المحلية اعتباراً من 3 مايو لكن حظر التجول في الساعة 7 مساءً سيظل سارياً حتى يتم السيطرة على الوباء.