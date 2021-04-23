بعد التراويح.. محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين بمسجد حي الأمل في الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، بالمواطنين عقب أداء صلاة التراويح بمسجد حي الأمل بالخارجة.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية بالخارجة بدراسة موقف الترخيص لحظائر الماشية وحل مشكلة الصرف الصحي بمبنى حضانة الطفل الكائنة بالحي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ودراسة إمكانية السماح بإضافة غرفة للوحدات السكنية بالحي أسوة بما جرى ببعض أحياء المدينة.

كما وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض لإنشاء دار مناسبات لخدمة أهالي الحي بعد إعلان مساهمتهم في أعمال الإنشاء.