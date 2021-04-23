"العصير مش حلو".. سر جملة أنهت حياة شخص على يد شقيقين بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أنهى شقيقان حياة شخص بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة أسفرت عن قتيل بدائرة قسم الوراق.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث القطاع، توصلت إلى أن شقيقين يعملان في مقهى لهما معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة.

مشادة كلامية وقعت بين الشقيقين وأحد رواد المقهى بسبب سوء جودة مشروب تم تقديمه له "العصير مش حلو".

تطورت المشادة إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الشقيقان على الطرف الثاني بسلاح أبيض فأردياه قتيلا.

وتمكن المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق ومعاونيه من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.