افتتاح معرض "سيناء مستقبلنا المشرق" بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

افتتح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور، حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، معرض "سيناء مستقبلنا المشرق"، بجامعة العريش.

وأكد المحافظ أن المعرض يقام في جامعة العريش، بمناسبة الذكرى الـ39 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، ويضم عدد من المعروضات المتنوعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المعرض بمشاركة مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة وكليات جامعة العريش، ويضم عدد من المشغولات والملابس البدوية وأعمال الخرز والإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والإكسسوارات والحلي المتنوعة والأطعمة والحلوى، بجانب اللوحات الفنية المرسومة بمختلف الخامات.