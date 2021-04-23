اخبار العالم

محافظ الوادي الجديد يجتمع برؤساء المدن لبحث إجراءات مكافحة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بتشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس مع تزايد أعداد الإصابات ومتابعة الالتزام بالمواعيد الصيفية لإغلاق الورش والمحلات.

واستعرض الزملوط، موقف العمل بمنظومة تقنين أراضي الدولة وما جرى إنجازه على مستوى المراكز.

وأهاب المحافظ، في بيان صحفي له، بالمواطنين سرعة تقنين أوضاعهم بالتزامن مع بدء الموجة الـ ١٧ لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

ووجه الزملوط، بإعداد تقرير عن موقف أراضي مبادرتي النخيل والحرير بكافة المراكز ومدى جدية المستفيدين منهما لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستفيدين غير الجادين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا