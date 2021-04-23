محافظ الوادي الجديد يجتمع برؤساء المدن لبحث إجراءات مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بتشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد أعداد الإصابات ومتابعة الالتزام بالمواعيد الصيفية لإغلاق الورش والمحلات.

واستعرض الزملوط، موقف العمل بمنظومة تقنين أراضي الدولة وما جرى إنجازه على مستوى المراكز.

وأهاب المحافظ، في بيان صحفي له، بالمواطنين سرعة تقنين أوضاعهم بالتزامن مع بدء الموجة الـ ١٧ لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

ووجه الزملوط، بإعداد تقرير عن موقف أراضي مبادرتي النخيل والحرير بكافة المراكز ومدى جدية المستفيدين منهما لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستفيدين غير الجادين.