الهند / مصرع 13 مُصابًا بكورونا في حريقٍ بأحد مستشفيات مدينة مومباي

اسماعيل عبد الحي - لقي 13 مصابا بمرض "كوفيد -19" فجر اليوم الجمعة، مصرعهم عندما إندلع حريق في مستشفى بإحدى ضواحي مدينة مومباي الهندية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن موريسون خافاري، المسؤول في إدارة الإطفاء بالمدينة قوله "كان هناك 17 مريضا بالداخل عندما إندلع حريق في وحدة العناية المركزة بمستشفى فيجاي فالاب، توفي منهم 13 شخصا ونُقِلَ أربعة إلى منشآت أخرى".

وقال المسؤول إن "الحريق تم إخماده"، مضيفا أنه إندلع في حوالي الساعة الثالثة صباحا (21:30 بتوقيت غرينتش) ويجري التحقيق في السبب.

ويأتي الحادث في وقت تعاني فيه الهند من موجة جديدة شرسة من إصابات فيروس كورونا، مع نقص في الأكسجين والأدوية وأسرة المستشفيات.

وقبل يومين، توفي 22 مريضًا بكوفيد -19 في مستشفى آخر في نفس الحالة عندما تعطل إمداد الأوكسجين لأجهزة التنفس الصناعي بسبب تسرب.

سبوتنيك