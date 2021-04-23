اعتقال أشخاص إثر عملية الطعن قرب باريس

ابوظبي - سيف اليزيد - احتجز المحققون ثلاثة أشخاص، اليوم الجمعة، بعد الاشتباه في صلتهم بحادث الهجوم الإرهابي الذي راحت ضحيته ضابطة شرطة بالقرب من باريس.

وأكدت مصادر قضائية أن الثلاثة معروفون للمشتبه به البالغ من العمر 36 عاماً الذي قتلته الشرطة فور وقوع الهجوم.

ومن الشائع في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب احتجاز المقربين من المشتبه فيهم لدى الشرطة لاستجوابهم.

وفتش المحققون شقتين، من بينهما شقة المشتبه فيه، الذي قتل بوحشية المرأة، البالغة من العمر 49 عاماً، بسكين في مدينة "رامبوييه" بالقرب من العاصمة الفرنسية.