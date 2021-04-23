صور.. ترودو يتلقى لقاحا مضادا لكورونا تلاحقه تهم

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا متهم بالتسبب في جلطات دموية.

وقال ترودو للصحفيين "أنا سعيد للغاية" وهو يتلقى الحقنة.

وتلقى رئيس الوزراء جرعة من لقاح "أسترا زينيكا" للتحصين ضد جائحة كوفيد-19 في صيدلية بمدينة أوتاوا.

وبعد أن وقف أمام كاميرات القنوات التلفزيونية والمصورين لالتقاط صوره، شاهد زوجته صوفي وهي تتلقى أيضاً جرعتها الأولى.

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كانت صوفي قد أصيبت بفيروس كورونا في بداية الجائحة العام الماضي. لكنها عانت من أعراض خفيفة.

وأظهرت بيانات رسمية أن كندا أعطت 11,1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى اليوم الجمعة.

وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في كندا يقدر بـ293 ألفاً و599 جرعة يومياً. ووفقاً لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 17 أسبوعاً.

ووفقاً للبيانات، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1,16 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 23 ألفاً و810 أشخاص.

ومضى عام و12 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.