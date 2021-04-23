بايدن يزور بريطانيا وتكهنات حول قمة مع بوتين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - أبريل - 2021 9:24 مساءً

سيشارك الرئيس الأميركي جو بايدن في حزيران القادم في قمتي مجموعة السبع في بريطانيا وحلف الأطلسي في بروكسل في أول رحلة له إلى الخارج، كما أعلن البيت الأبيض، الجمعة.

وسيشارك بايدن في قمة مجموعة السبع من 11 إلى 13 حزيران في بريطانيا، ثم في قمة قادة دول الحلف الأطلسي في بروكسل في 14 منه.

وفي بروكسل، سيشارك بايدن أيضاً في قمة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بهدف تسليط الضوء على التزام واشنطن من أجل “شراكة قوية عبر الأطلسي” مبنية على “قيم مشتركة”، وفق الإدارة الأميركية.

وأوضح البيت الأبيض، أنه سيعطي قريباً تفاصيل أكثر حول هذه الرحلة “خصوصاً حول عناصر إضافية محتملة”.

وأثارت هذه الصياغة على الفور تكهنات في واشنطن حول لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واقترح الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي على نظيره الروسي أثناء مكالمة هاتفية، عقد لقاء هذا الصيف في دولة ثالثة في قمة تهدف إلى تحقيق استقرار في العلاقات بين القوتين المتخاصمتين، وهي في أدنى مستوياتها حالياً.

وأبدت موسكو اهتمامها بهذا الاقتراح رغم أنه جاء بالتزامن مع فرض عقوبات متبادلة بين البلدين الأسبوع الماضي.

وأعلنت فنلندا والنمسا أنهما مستعدتان لاستضافة هذه القمة، وذلك بحسب “العربية”.