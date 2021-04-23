ليبيا.. الدبيبة يعفي كافة وكلاء الوزراء بحكومة السراج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعفى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا جميع وكلاء الوزارات المكلفين من الحكومات السابقة من مهامهم.

وكشفت وثيقة بالقرار رقم 43 لسنة 2021، اطلعت عليها ”الخليج 365” أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أعفى جميع وكلاء الوزارات المكلفين من حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها والحكومات السابقة من مهامهم.



وسبق وطلبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في القرار الذي يحمل الرقم الإشاري ( م5 / 10 ) بإيقاف جميع القرارات السابقة بإيفاد مبعوثين ماليين للخارج -في عهد فايز السراج - للمراقبين الماليين ومساعديهم في السفارات والقنصليات والبعثات الدولية واعتبارها كأن لم تكن.

ويأتي ذلك بالتماشي مع يرنامج وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتقليص عدد سفاراتها للخارج.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ستعمل على تغيير السفراء وتقليصهم وفق ما تتطلب به المرحلة وتقليص الملحق لكل سفارة.

وعانت السفارات الليبية في الخارج في عهد حكومة فايز السراج من العديد من جرائم الفساد المالي والإداري، وسبق وطالبت جهات رقابية التحقيق مع عدد من دبلوماسييها في الخارج.

وخلال الأيام الأخيرة من عمر حكومته اتخذ فايز السراج عددا من قرارت الإيفاد للخارج في السفارات والقنصليات والبعثات لعدد من المقربين منه.

ويوصف وكلاء الوزارات في حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها بأنهم المتحكمين فعلا في عملها في حين كان غالبية الوزراء مجرد واجهة سياسية لا أكثر، وقد اتهم كثير منهم بالفساد، وأحيلت ملفاتهم للتحقيق من قبل النائب العام، وقبض على بعضهم في حين لاذ آخرون بالفرار إلى الخارج.

ويعمل الدبيبة على تجهيز قائمته الجديدة لوكلاء الوزراء في حين ينتظر اعتماد مجلس النواب لميزانية الحكومة عن عام 2021 ، والتي طلب الأخير تعديلها بناء على ملاحظات النواب.