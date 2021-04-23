مذابح الأرمن.. بايدن يتجاهل اعتراضات تركيا خلال اتصال مع أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، تجاهل خلاله الاعتراضات بشأن اعتزام واشنطن الاعتراف بأن مذابح الأرمن إبادة جماعية.

وقال البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس رجب طيب أردوغان، تناول العلاقات الثنائية البناءة مع مجالات تعاون موسعة وإدارة فعالة للخلافات.



ولم يشر البيت الأبيض إلى أن الاتصال تناول مسألة اعتزام الرئيس بايدن الاعتراف بأن مذابح الأرمن التي ارتكبتها الدولة العثمانية "إبادة جماعية"، مما يشير إلى تجاهله للاعتراضات التركية.

وأوضح البيت الأبيض أن الزعيمين اتفقا خلال الاتصال على اللقاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في يونيو/ حزيران.

ويستعد الرئيس الأمريكي للإعلان رسميًا أن مذابح الأرمن، إبادة جماعية، في خطوة وصفت بـ"النادرة" كشف عنها مسؤولون أمريكيون، الخميس، مما ينذر بتزايد من تأجيج العلاقات المتوترة أصلا مع تركيا.

وأضاف المسؤولون أنه "من المتوقع أن يصف جو بايدن عمليات الترحيل والتجويع والمذابح التي تعرض لها الأرمن على أيدي الأتراك العثمانيين ابتداء من عام 1915 بأنها إبادة جماعية".

وتابع المسؤولون أن ذلك يأتي كجزء من بيان سنوي يتزامن مع يوم الذكرى الموافق 24 أبريل/نيسان الجاري، فيما لم يتم اتخاذ أي قرارات أو إحاطات نهائية.

والاعتراف بمذبحة الأرمن كإبادة جماعية هو أحد الوعود الانتخابية التي أطلقها بايدن خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.

ويضغط المشرعون والنشطاء الأرمن – الأمريكان على بايدن، للإعلان في أو قبل يوم ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن.

ووقعت مجموعة من الحزبين تضم أكثر من 100 عضو في مجلس النواب، الأربعاء، رسالة إلى بايدن تطالبه بأن يصبح أول رئيس أمريكي يعترف رسميًا بفظائع حقبة الحرب العالمية الأولى على أنها إبادة جماعية.

ويعتبر مراقبون أن قرار الاعتراف هام بشكل كبير، لكن الأهم هو ترجمة القرار إلى سلوكيات عملية وأفعال في سياسة الولايات المتحدة تجاه تركيا.

والعام الماضي، أحيا بايدن كمرشح يوم الذكرى بالتعهد بأنه في حالة انتخابه سيعترف بالإبادة الجماعية للأرمن من عام 1915 إلى عام 1923، قائلاً: "الصمت هو التواطؤ"، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا للوفاء بالوعد.