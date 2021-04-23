اعتقال إرهابيين اثنين ومقتل ضابط عراقي بتفجير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمين اثنين بتهم إرهابية، فيما ذكرت مصادر مقتل ضابط متفجرات.

وذكرت القيادة، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أنه "أثناء الممارسات الأمنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت مفارز سيطرتي الصقور والشعب القبض على إرهابيين اثنين في كل سيطرة متهم واحد".

وأوضحت أن "المطلوبين هما وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتم تسليمهما إلى جهتي الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".

وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، أقدم عناصر من تنظيم داعش على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه "أبي صيدا" ضمن قطاع عمليات ديالى، ما أسفر عن مقتل مدني ومنتسبين إثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة اخرين.



يأتي ذلك في وقت أفاد مصدر أمني، بمقتل خبير متفجرات بعبوة ناسفة، خلال تمشيط منطقة شمال شرقي بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر، لـ"الخليج 365"، إن "قوة من الجهد الهندسي نفذت اليوم عملية تمشيط أمني عند اطراف قرية الجيزاني".

وأوضح أن "عبوة ناسفة انفجرت خلال التفتيش عن المتفجرات مما أسفر عن مقتل ضابط تابع لشرطة ديالى".

وتمكنت قوة عسكرية مشتركة، اليوم أيضا، من صد هجوم لمجموعة من عناصر داعش على قاطع في كركوك.

وذكر بيان، اليوم الجمعة، أن قوة مشتركة، صدت تعرضاً على قاطع مسؤوليتهما في اطراف قرة تبة جنوب غرب كركوك.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

