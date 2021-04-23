شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: سنتبرع بنصف مليون جرعة لقاح كوفيدـ 19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - رويترز

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن بلاده ستكثف التبرع باللقاحات لبرنامج اللقاحات الدولي (كوفاكس) خلال الشهور المقبلة، بهبة نصف مليون جرعة، بينها جرعات من موردين غير «أسترازينيكا».

وقال ماكرون في حدث افتراضي نظمته منظمة الصحة العالمية: «الآن جاء وقت المشاركة سنواصل تلقي المزيد والمزيد من اللقاحات. لدينا من الوسائل ما يكفي لتعزيز تضامننا بالتبرع بجرعات». وأوضح: إن الشحنة الأولى في طريقها إلى غربي إفريقيا.

وتعد فرنسا أول دولة أوروبية ترسل بعض جرعات اللقاحات لديها إلى الدول النامية. وأعلنت بالفعل أنها ستقدم تبرعاً أولياً مئة ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» الشهر الجاري.