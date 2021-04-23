شكرا لقرائتكم خبر عن كلبة تقتحم ماراثون وتحرج اللاعبين بفوزها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

شهد ماراثون، نظمته ولاية يوتا الأمريكية، مؤخراً، حادثة طريفة، بعدما فوجئ العداؤون بكلبة، تقتحم مضمار السباق، وتقرر منافستهم في المسابقة، وتتجاوز الجميع بعدما وصلت إلى خط النهاية في ثوانٍ معدودة، في فيديو لقي تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو المتداول الكلبة التي تدعى هولي، وقد خرجت من وسط المتفرجين، بعدما تحررت من مالكتها، وتنطلق سريعاً وسط العدائين الذين كانوا يجرون على مضمار سباق طوله 200 متر. وبمجرد نزولها في المضمار، خطفت الأنظار؛ إذ بدت تعرف جيداً ماذا تريد، وانطلقت سريعاً من المركز الأخير ثم تجاوز الثاني والثالث والرابع، لتلحق بالنهاية باللاعبة جراسي لاني، التي فوجئت بأن لديها منافساً في أعقابها.

واكتشفت لاني في اللحظات الأخيرة أن اللاعب الجديد هو كلبة صغيرة، ما شكل صدمة لها، بعدما فوجئت بها تتخطاها أيضاً، وتصل إلى خط النهاية، لتخطف بذلك الفوز من جميع العدائين في المارثون، وسط حماسة المشاهدين.

وتقول لاني: «في البداية، اعتقدت أنه عداء آخر، وفوجئت لأني كنت متقدمة بشكل جيد وكلما اقترب، فكرت، هذا أصغر من أن يكون شخصاً، ثم لاحظت أنها كانت كلبة».

وركضت «هولي» آخر 100 متر من السباق في حوالي 10.5 ثانية، لتكون بذلك خلف الرقم القياسي العالمي للعداء التاريخي يوسين بولت في بطولة العالم 2009، الذي اجتازها في نحو 9 ثوانٍ.