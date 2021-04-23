الأسهم الأوروبية تسجل أول خسارة أسبوعية في 8 أسابيع

سجلت الأسهم الأوروبية أول خسارة أسبوعية لها في ثمانية أسابيع، الجمعة، إذ حيث عوضت زيادة في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالميا التفاؤل حيال موسم نتائج أعمال قوي، في حين قفز سهم أولفندز التي مقرها مدريد في أول ظهور له ببورصة أمستردام.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة مع تسجيله خسارة أسبوعية 0.8 بالمئة. وكانت الأسهم الدفاعية مثل قطاع الرعاية الصحية وأسهم شركات المنتجات الاستهلاكية من أكبر الخاسرين، في حين أدى صعود أسعار السلع الأساسية إلى تقدم أسهم شركات التعدين.

تضررت المعنويات بعد تقارير، الخميس عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيادة ضرائب الدخل على الأثرياء، وهو مقترح قال البعض إنه سيكون من الصعب تمريره في الكونجرس.

في غضون ذلك، سجلت الهند أعلى إصابات يومية في العالم بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وتستعد اليابان لإعلان حالات طوارئ «قصيرة الأجل وقصوى» في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء تفشي الجائحة.

وقفز سهم شركة توزيع الصناديق أولفندز الإسبانية بأكثر من 20.4 بالمئة في أول يوم تداول له، مما دعم سوق عمليات الإدراج العام الأولي التي تضررت من إدراج دليفرو المخيب للآمال في الشهر الماضي. وقالت الشركة في وقت سابق إنها حددت تسعير طرحها العام الأولي عند 11.50 يورو للسهم، مما منحها تقييما عند نحو 7.2 مليار يورو.

أعلن حوالي 10% من الشركات المدرجة على ستوكس 600 نتائج أعمالها حتى الآن، وتجاوز 67 بالمئة منها توقعات الأرباح، وذلك وفقا لبيانات رفينيتيف.

وارتفع سهم صانع سيارات مرسيدس-بنز دايملر 1.5 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح 2021، بعدما قالت الشركة إن صافي الربح انتعش بقوة إلى 4.4 مليار يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث أدى الانتعاش الاقتصادي العالمي والطلب القوي على السيارات الفاخرة عالية الأسعار إلى زيادة الأرباح.

ورفعت الشركة من توقعاتها لمقياس مهم للربحية هذا العام، قائلة إنها تتوقع الآن ربحا يتراوح بين 10% -12% على مبيعات سيارات مرسيدس-بنز، ارتفاعا من توقعات لـ8% -10% في الماضي.

وارتفعت إيرادات دايملر إيه جي بنسبة 10% إلى 41.0 مليار يورو حيث قفزت المبيعات في أعمال سيارات مرسيدس-بنز بنسبة 15% إلى 538869 شهدت أعمال شاحنات دايملر، المقرر بيعها في وقت لاحق من هذا العام، تراجعا في إيرادات المبيعات بنسبة 1% إلى 8.66 مليار يورو، لكنها تضاعفت أرباح التشغيل المعدلة إلى 518 مليون يورو من 247 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. (وكالات)