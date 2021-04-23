قرعة كأس العرب 27 أبريل

تستضيف الدوحة قرعة «بطولة كأس العرب فيفا 2021» في دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بالعاصمة الدوحة يوم الثلاثاء 27 أبريل/نيسان الحالي ابتداء من الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ويشارك في البطولة، 23 منتخباً عربياً من بينها الإمارات، وستقام في نهاية العام الجاري، وتُعد فرصة مثالية لاختبار العمليات التشغيلية والمرافق قبيل مونديال 2022.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في البطولة كلاً من الإمارات، و قطر البلد المستضيف، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس واليمن.

ومن المقرّر الإعلان لاحقاً عن تفاصيل أكثر حول نظام البطولة وجدول المباريات.