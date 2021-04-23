شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو» يجمع 50 مشروعاً مبتكراً تحت مظلة «أفضل الممارسات العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يعد الأثر الاقتصادي والاجتماعي الممتد أحد أهم أهداف تنظيم حدث بضخامة «إكسبو 2020 دبي»، وقد كان التأكد من تحقيق هذا الهدف جزءاً أصيلاً من التخطيط لاستضافة الحدث الدولي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، في تاريخه الممتد منذ نحو 170 عاماً.

والأثر الممتد الذي يعنيه إكسبو 2020 دبي ويضعه في مقدمة أهدافه، هو أثر زماني ومكاني، والامتداد الزماني هدفه أن يظل هذا الأثر يُحدث التغيير الإيجابي لسنوات بعد إسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي، الذي سيقام للمرة الأولى في العالم العربي من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، أما الامتداد المكاني فيشمل جميع بلدان العالم دون استثناء.

برامج تواكب العالمية

لذلك فقد أسس إكسبو 2020 دبي عدة برامج تُعنى بتحقيق هذا الأثر في أنحاء العالم عبر التعاون والابتكار تحت شعار «تواصل العقول وصُنع المستقبل»، وتراعي أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي دشنتها المنظمة الدولية قبل ما يقرب من 6 سنوات.

قفزات كبيرة

ومن بين البرامج التي أسسها إكسبو 2020 دبي لتحقيق هذا الهدف الإنساني السامي، برنامج «أفضل الممارسات العالمية» الذي أُطلق عام 2018 تحت شعار «خطوات صغيرة.. قفزات كبيرة: حلول بسيطة لأثر مستدام» ليكون منصة إكسبو 2020 دبي لاستعراض ابتكارات مؤثرة ترتبط بالأهداف الإنمائية العالمية، وتقدم حلولاً ملموسة قابلة للتطبيق على نطاق أوسع في كثير من دول العالم.

ويسلط البرنامج الضوء على مجموعة منتقاة من المشروعات المبتكرة التي حققت أثراً إيجابياً، لعرضها على العالم أثناء فترة إقامة إكسبو 2020 دبي، حيث سيلتقي كثير من المهتمين بمجالات تركيز تلك المشروعات للتعرف إلى الحلول التي يمكن تبنّيها وتكرارها على نطاق عالمي أوسع، من أجل تعزيز الأثر الإيجابي الاجتماعي والاقتصادي في مزيد من دول العالم.

تحديات «كوفيد ـ 19»

ولأن إكسبو 2020 دبي محفل دولي يجمع أكثر من 200 جهة مشاركة من أنحاء العالم، بينها دول ومنظمات دولية وشركات كبرى ومؤسسات علمية وتعليمية، بهدف وضع حلول مبتكرة لأبرز تحديات عصرنا الملحة، فقد أطلق في سبتمبر 2020 دعوة للتقدم بمقترحات لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد ـ 19» وضمّ تلك المقترحات والمشروعات ذات الصلة إلى برنامج أفضل الممارسات العالمية.

مشاركة 318 مشروعاً من 78 دولة

وتلقى إكسبو 2020 دبي إثر هذه الدعوة مشاركات من 318 مشروعاً في 78 دولة تركز على 5 مجالات، هي الرقمنة، والتعليم وتنمية المهارات، والصحة والعافية، والمياه والصرف الصحي والنظافة، وحماية سبل العيش.

وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار في 21 إبريل الجاري، اختار إكسبو 2020 دبي 5 مشروعات جديدة للانضمام إلى البرنامج ليصبح العدد الإجمالي لمشروعات البرنامج 50 مشروعاً.

5 حلول مبتكرة

وتُقدم تلك المشروعات الـ5 حلولاً مبتكرة تعالج بعضاً من الأثر الاقتصادي والاجتماعي السلبي الناتج عن جائحة «كوفيد ـ 19» في وقت بات فيه العالم في أمسّ الحاجة إلى تعزيز انتشار الحلول المبتكرة للتحديات التي فرضها واقع الجائحة عبر محفل دولي ضخم مثل إكسبو 2020، لكي يتمكن من تحقيق التعافي السريع لاقتصاد العالم عبر الفكر المبتكر والمُلهِم.

«ستات بيوت»

ومن بين أحدث المشروعات المنضمة لبرنامج أفضل الممارسات العالمية، مشروع «ستات بيوت» الذي يعمل بشكل مباشر مع المجتمعات الضعيفة في الأردن، خاصة النساء العاملات من منازلهن في ظل إجراءات الإغلاق، لمساعدتهن في الدخول إلى سوق العمل وتطوير مشروعاتهن الخاصة عبر الإنترنت.

ونتيجة لجائحة كوفيد-19، طوّر المشروع برنامج «تدريب لايف» لتعليم السيدات حرف الحياكة والكوروشيه والتطريز، إضافة إلى مهارات تنفيذ مشروعات من المنزل.

ويهدف المشروع إلى إكساب المتدربات مهارات تمكنهن من الحصول على فرصة للتوظيف في مصانع محلية أو لكي يصبحن «صانعات» معتمدات عبر منصة التجارة الإلكترونية الشقيقة للمشروع «ميكسي» التي تسهل لهن فرص الأعمال عبر تمكينهن من عرض منتجاتهن من المنسوجات والملابس العالية الجودة، والسلع المصنوعة يدوياً لجذب الطلب عليها.

وحتى اليوم أعطت «ميكسي» شهادات اعتماد لأكثر من 500 خبيرة في أشغال التطريز لتمكينهن من تلبية طلبات المستهلكين من منازلهن، بما يساعدهن على دخول سوق العمل وتنمية أعمالهن عبر الإنترنت، وتوفير دخل إضافي لأسرهن. ويحقق هذا المشروع أثراً اجتماعياً واقتصادياً إيجابياً لتلك الأسر، وفي الوقت ذاته يُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي عبر إضافة مزيد من الأيدي العاملة والإنتاج إلى السوق المحلية.

«رييتش 52» للرعاية الصحية

ومن بين المشروعات المنضمة حديثاً إلى البرنامج مشروع «رييتش 52» في سنغافورة، الذي يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية للمجتمعات الريفية في الفلبين وكمبوديا والهند عبر منصات إلكترونية وتطبيق هاتفي. وقد عمد المشروع إلى تدريب العاملين في الخطوط الأمامية لقطاع الرعاية الصحية عبر المنصة الإلكترونية وتطبيق الهاتف، في إطار تعاطيه مع جائحة «كوفيد ـ 19» ووفّر المعلومات الدقيقة لهم حول الفيروس وطرق التعامل مع الإصابة به، ويقدم المشروع خدماته في أكثر من 1000 مجتمع ريفي في الدول الـ3، واستفاد منه أكثر من 200 ألف من العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

توفير مساحات اللعب للأطفال

أما مشروع «مي كاسا، مي كانتشا» أو «بيتي وملعبي» في شيلي، فيسعى إلى تقديم التعليم وتيسير الأنشطة الرياضية للأطفال في الفئة العمرية من 6 سنوات إلى 14 سنة، الذين لا تتاح لهم المساحات الكافية لممارسة الرياضة عبر عدة نماذج، منها الافتراضي بالكامل ومنها المختلط، بهدف تحسين الصحة الذهنية والبدنية لهؤلاء الأطفال في وقت الجائحة، وقد نُفذ المشروع في شيلي والمكسيك وبيرو والإكوادور وباراجواي وهاييتي وكينيا، واستفاد منه أكثر من 24 ألف شخص.

ويُظهر دعم إكسبو 2020 دبي لهذه المشروعات عبر برنامج أفضل الممارسات العالمية واهتمامه بتوفير الفرصة لانتشار هذه الحلول على نطاق عالمي التزامه بالوعد الذي قطعته دولة الإمارات على نفسها بتقديم نسخة استثنائية من إكسبو الدولي، تبهر العالم وتُلهمه بأكبر عدد ممكن من الحلول لأبرز تحديات العصر.

منح لـ140 مشروعاً مبتكراً

وقد سخرت دولة الإمارات كثيراً من مواردها وطاقاتها من أجل تحقيق هذا الهدف الإنساني على أوسع نطاق ممكن، عبر إكسبو 2020 دبي، الذي يقدم للعالم أيضاً، أثناء فترة إقامته 140 مشروعاً مبتكراً من 76 بلداً ضمن برنامج منح الابتكار المؤثر من إكسبو لايف، فضلاً عن كثير من النماذج الملهمة لحلول عالمية قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في حياة البشرية في أنحاء العالم، وتحسين جودة معيشتهم عبر أثر اقتصادي واجتماعي ضخم سيتركه إكسبو 2020 دبي، ليس في دولة الإمارات فحسب، وإنما في جميع أنحاء المعمورة.

الإمارات لاعب أساسي في تشكيل الاقتصاد العالمي

وتسهم دولة الإمارات بدور كبير في تشكيل الاقتصاد العالمي ولعب دور مهم كبوابة مثالية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة، عبر قوانين متطورة وواضحة واستراتيجيات راسخة؛ الأمر الذي وضعها في مصاف أبرز دول العالم في هذا المجال، فيما سيعمل إكسبو 2020 دبي، على ترسيخ وتمكين هذه المساهمة.

وباتت دولة الإمارات أحد أهم اللاعبين العالميين في دعم الاقتصاد العالمي، من خلال علاقات وشراكات اقتصادية دولية قوية مع دول العالم، وكذلك مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية الأبرز عالمياً وترتبط الإمارات ارتباطاً وثيقاً باقتصادات العالم المتقدمة و الناشئة، كما تعد عنصراً فعالاً ومؤثراً في أغلبية التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ونظراً لتميز موقعها الجغرافي وتحولها إلى مركز تجاري في المنطقة، بسبب البنية التحتية والمرافق الحديثة والمتطورة وسعيها الحثيث إلى تلبية احتياجات التجارة ومتطلبات الاستثمار والاقتصاد العالمي، فقد جعل منها ذلك مقصداً اقتصادياً عالمياً وإقليمياً أساسياً.

ويمثل حجم التجارة الخارجية وتدفقات الاستثمارات والانفتاح الاقتصادي، وتنوع الإنتاج والصادرات النفطية، والصناعات الوطنية مثل الألمنيوم ومواد البناء والأغذية وغيرها، دليلاً واضحاً على قوة اقتصاد الدولة وتأثيره العالمي. وهيأت دولة الإمارات صناديق استثمارية علمية أبرزها: جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعد من أكبر 5 صناديق سيادية في العالم، ويسهم بقوة في دعم نمو الاقتصاد العالمي والحفاظ على استقراره على مدار عشرات السنين.

وأسهمت كيانات مثل: مصدر واتصالات وإعمار وجلفار للصناعات الدوائية، وموانئ دبي العالمية، وأبوظبي للاستثمارات البترولية الدولية، ومبادلة، وسيراميك رأس الخيمة، وغيرها من الشركات الوطنية ذات الاستثمارات، في جعل دولة الإمارات ضمن أهم دول العالم في الاستثمارات الخارجية التي تسهم في دعم اقتصاد عشرات الدول في العالم حتى بعد «إكسبو 2020 دبي».