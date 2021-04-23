الهلال وأهلي جدة يبحثان عن الحسم والعودة

الرياض: عيسى الحكمي

يسعى الهلال السعودي، إلى الابتعاد بصدارته للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا أكثر عندما يلتقي السبت استقلال دوشنبه الطاجيكي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن المرحلة الرابعة من دور المجموعات.

يأتي اللقاء بعد أقل من 72 ساعة على لقاء الفريقين الأربعاء، حيث فاز فريق الهلال 3-1 رافعاً رصيده إلى 7 نقاط بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه.

وبحال فوزه سيقطع حامل لقب 2019 مسافة بعيدة نحو التأهل إلى ثمن النهائي وربما تمكن من حسم الأمر أيضاً، إذا جاءت نتيجة المباراة الأخرى بين شباب الأهلي وأجمك في صالحه.

وأكد البرازيلي ميكالي مدرب الهلال السعودي، أن الأخير لم يضمن بعد التأهل لذا سيتعامل مع المباراة بجدية للحصول على النتيجة.

وأكد ميكالي ثقته بجميع العناصر، متمنياً اكتمال جاهزية المصابين، ليعطوا الإضافة للفريق،في نفس الوقت لم يستبعد المدرب الإيطالي قيامه بتغييرات في المباريات القادمة بحسب جاهزية اللاعبين.

وعن الخصم أكد «فوزنا في المباراة الأولى لا يعني ضعف فريق استقلال دوشنبه بالعكس الفريق لديه طموح ويمتلك تنظيماً جيداً وعلينا اللعب معه بحذر وعدم منحه الفرصة».

أما مبين أرجاشيف مدرب الفريق الطاجيكي فأكد «نشعر بالقلق من تكرار نتيجة المباراة الأولى،نمتلك فريقاً شاباً يشارك للمرة الأولى وخبرته جيدة، لكنها لا تقارن بخبرة المنافسين الذين تعودوا المشاركة في البطولة».

ولحساب المجموعة الثالثة، يبحث أهلي جدة على ملعب رديف الجوهرة المشعة عن إحياء حظوظه في المنافسة على بطاقة المجموعة عندما يلتقي الشرطة العراقي في مواجهة ثانية تأتي بعد فوز الأهلي الأربعاء الماضي 3-صفر، رافعاً رصيده إلى 4 نقاط.

ويأمل الأهلي أن يتعثر الدحيل والاستقلال طهران في فخ التعادل، ليقلص الفارق معهم قبل مواجهتين قويتين تنتظره أمامهما.

وبين الروماني ريجيكامب مدرب الأهلي جدة أن فريقه سيبحث عن الفوز بكل قوة، وقال:«نحتاج إلى الانتصار لنتقدم أكثر في المجموعة ونزاحم على بطاقة التأهل،بعد فوزنا الماضي لدينا الكثير من ردة الفعل الإيجابية، وننتظر من لاعبينا أن يكونوا على الموعد».