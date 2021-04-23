شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى يلقى محاضرة لخبراء الأمانات العامة بالمجالس والبرلمانات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاضرة عبر تطبيق زووم للخبراء والباحثين بالأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية حول الدبلوماسية البرلمانية العربية، والتى ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي.

وتناول "الخولي" خلال المحاضرة أهمية وفاعلية الدبلوماسية البرلمانية كأحد أهم الاختصاصات البرلمانية، بالإضافة لأهم المشاهدات والخبرات للدعم الفنى المقدم للنواب فى التجارب المقارنة فى مجال الدبلوماسية البرلمانية.

كما أكد "الخولي" من خلال المحاضرة على ما يحتاجه عضو البرلمان من الأمانة العامة لتفعيل دوره فى المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية وتطرق الحضور للنقاش حول التحديات التى مثلتها جائحة كورونا امام الدبلوماسية البرلمانية وسبل تفاديها.

يذكر أن النائب طارق الخولى ألقى هذه المحاضرة ضمن برنامج تدريبى مخصص لثلاثين من الخبراء والباحثين يمثلون عدد من الأمانات العامة للبرلمانات العربية ووزارات الخارجية من بينهم البحرين، الإمارات، سلطنة عمان، الكويت، السعودية، اليمن.