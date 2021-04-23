شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تعقد لقاء بعنوان "حياة كريمة خطوة على طريق العدالة الاجتماعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عقد بث مباشر على الصفحة الرسمية للتنسيقية، غدًا السبت 24 إبريل، ضمن فعاليات رمضانيات "التنسيقية" التى تحمل عنوان "حياة كريمة.. خطوة على طريق العدالة الاجتماعية" وذلك فى تمام العاشرة مساءً، للحديث عن برامج الحماية الاجتماعية، ودور المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بحياة المواطن المصري.

يشارك فى اللقاء الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، بجانب متحدثى التنسيقية فى اللقاء، النائبة رشا فايز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتدير اللقاء النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.