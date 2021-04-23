شكرا لقرائتكم خبر عن مرثا محروس نائبة التنسيقية: العلاقات بين مصر وروسيا تشهد تطورات إيجابية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان، إن العلاقات بين مصر وروسيا شهدت تطورات إيجابية غير مسبوقة، خلال يومين أكدت على قوة العلاقات بين البلدين بشكل كبير.

وثمنت "مرثا محروس" الخطوات الفاعلة للدولة المصرية اتجاه تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الدولة الروسية لاسيما أن تنامي العلاقات المصرية الروسية في الفتره الأخيرة و تحقيق التوازن في العلاقات الاستراتيجية لمصر هو امر يحسب للرئيس السيسي، متابعة:"فنجد أن مصر قد وقعت اتفاقية حيوية وهامة للأمن الحيوي المصري وهو الحصول علي حق تصنيع العقار الروسي لمكافحة فيروس كوفيد 19 و تصبح مصر الموزع الإقليمي لافريقيا للقاح وهو ما يؤكد علي صحة القرار المصري وقتما عقدت الاتفاقية الاستراتيجية المصرية الروسيه ثم يأتي الاتصال بين الرئيسيين السيسي وبوتين ليؤكد تسارع عملية عودة الطيران الروسي للمناطق السياحية و عوده الافواج السياحيه لمناطقها المفضله في مصر لتضيف رئه حيوية للاقتصاد المصري وهي السياحة بعد أن علقت موسكو رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر عام 2015، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي".

ووجهت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان التحية للدبلوماسية المصرية التي تعتمد علي تقوية الروابط المصرية مع الشركاء الدوليين والفاعلين.